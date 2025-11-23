「巴西川普」遭緊急收押！疑破壞電子腳鐐 最高法院認定「有潛逃風險」
[Newtalk新聞] 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐，被最高法院以「具有潛逃風險」為由下令拘提，結束長達數月的居家軟禁，並被送往巴西利亞聯邦警察局拘留。
波索納洛因涉及試圖推翻 2022 年總統大選結果案，已於今年 9 月被判刑 27 年 3 個月，雖仍在上訴，但被法院認定為該起「政變計畫」的主導者與最大受益人。
據《路透社》報導，最高法院大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）在得知波索納洛腳鐐疑遭破壞後，緊急下令將其收押。他在判決書中指出，波索納洛支持者原訂於其住處外舉行的集會，可能干擾警方監控，加上被告具明顯逃亡可能性，必須立即執行拘留。
警方在後續調查中，在波索納洛住處發現受損的電子腳鐐，外殼留有明顯燒灼痕跡。波索納洛在警方錄影中坦承，他確實拿了電烙鐵燙腳鐐，「只是出於好奇」。警方當場替換裝置，隨後即依命令將他帶回警局。
波索納洛的律師團隊對拘留表達「深切不解」，強調支持者原本要發起的「祈禱守夜」屬於宗教自由，並非企圖妨害司法，他們將向最高法院提出上訴。但莫拉埃斯強調，波索納洛不僅破壞腳鐐，過去甚至曾考慮躲入阿根廷駐巴西利亞大使館尋求庇護，其親信與次子也已有多人逃往海外，使法院無法輕忽其潛逃風險。
拘留消息曝光後，美國總統川普被記者詢問時，只淡淡回應「真遺憾」。但美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）則罕見痛批莫拉埃斯，稱他的裁定是對巴西法治與政治穩定的「嚴重威脅」，甚至直言：「沒有比一位不知節制的法官更危險的事。」
相較之下，巴西內閣中最早發聲的政府關係部長霍夫曼（Gleisi Hoffmann）表示，預防性拘留完全符合程序正義，且波索納洛確實存在逃逸風險。
在各方反應尚未平息前，波索納洛家族已開始動員。一日之內，他的長子、參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）便呼籲支持者前往波索納洛寓所外「一起戰鬥」，晚間現場聚集數十名支持者，高唱福音詩歌，場面混合焦慮與激昂。弗拉維奧在台上落淚，其身旁則擺放一個真人大小的父親紙板像。
波索納洛的律師團隊原希望以「人道理由」爭取居家服刑，理由是他 2018 年競選時遭刺殺後多次動手術、健康不佳，但莫拉埃斯已明確駁回。
