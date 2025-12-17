巴西怪風吹倒自由女神像複製品！驚險瞬間曝

▲巴西瓜伊巴市（Guaiba）當地商場外一座24公尺高的自由女神像複製品，本週不敵暴風吹襲，從基座上轟然倒塌。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 巴西瓜伊巴市（Guaiba）當地商場外一座24公尺高的自由女神像複製品，本週不敵暴風吹襲，自由女神像從基座上轟然倒塌，驚險瞬間恰巧被附近民眾拍下，目擊者尖叫連連，幸好沒有造成人員受傷，相關影像在社群網路曝光後迅速引發熱議。

綜合外媒報導，瓜伊巴市大型商場哈凡（Havan）的停車場內自2020年開幕以來就豎立著自由女神像複製品，成為當地地標之一。不過本週一下午3點左右，自由女神被強風吹倒，先是在風勢中緩緩前傾，之後徹底無力對抗強風以頭著地方式倒下，雕像的火炬、手臂和戴著王冠的頭部四分五裂，附近車輛慌忙躲閃，場面相當驚險。

當地市長表示，意外發生後相關部門立即迅速動員，封鎖現場清理瓦礫，自由女神倒下並未造成人員受傷。

▲巴西瓜伊巴市（Guaiba）當地商場外一座24公尺高的自由女神像複製品，本週不敵暴風吹襲，從基座上轟然倒塌。 （圖／路透／達志影像）

自由女神倒下引發熱議

官員指出，意外發生當下風速高達每小時90公里，巴西國家氣象局也提醒，強風豪雨至少將持續至當地時間本週三，可能會帶來停電、洪水、強風吹落物品等災情。

雖然官員認為是天災導致，但也有民眾懷疑自由女神複製品是否存在偷工減料，或是不符規範的狀況。對此，商場強調自由女神像複製品符合工程與安全標準，且有通過政府認證。對於這起事故，將展開後續調查釐清具體倒塌原因。

另外還有網友聯想到近期全球地緣政治局勢，開玩笑表示「最近大自然似乎不太喜歡美國」、「這基本上就是我們國家現狀的象徵」、「自由女神倒下，多麼具有徵兆意味的一幕」。

