巴西慕義市議會頒獎 肯定台灣移民70年貢獻

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西聖保羅州慕義市議會今天舉行「台灣移民貢獻獎」頒授儀式，表彰台灣移民旅居巴西70年來對當地社會與經濟發展的重大貢獻。駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜代表台灣移民接受殊榮。

此獎項由連任10屆的市議員小村（Pedro Komura）提案。他致詞指出，台灣移民憑藉勇氣與希望在慕義市（Mogi das Cruzes）落地生根，創立基督教長老教會並投入蘑菇種植業，為城市發展奠定基礎。

他強調，台灣移民贏得市民的友誼、尊重與信任，並與當地居民建立深厚情誼，值得慶賀其抵達巴西70週年的重要里程碑。

朱怡靜致詞表示，慕義市議會的肯定是台灣移民旅居巴西70週年的重要象徵。她指出，台灣在2024年名目GDP達7750億美元（約新台幣24兆元），位居全球第22大經濟體，競爭力排名第6，展現台灣在國際舞台上的地位。

她並強調，台灣與巴西共享自由、民主及人權等普世價值，感謝慕義市議會及市民的支持，並讚揚台灣僑民在各專業領域的努力，持續為建設更美好的巴西貢獻心力。

頒獎典禮由市議會第二副議長太田（Eduardo Hiroshi Ota）主持，市議員因克魯桑（Johnny Da Inclusão）及新聞處處長卡瓦坎特（Rosangela Cavalcante）等人亦到場觀禮。來自聖保羅市及慕義市的僑界代表踴躍出席，場面莊重而溫馨。

此一殊榮不僅肯定台灣移民在慕義市的歷史貢獻，更象徵台灣僑社與巴西社會的緊密連結，為兩地關係再添新頁。（編輯：謝怡璇）1141112