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巴西拒認台灣林楚茵嗆拒買！外交部證實：將跟「這一國」深化合作
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
民進黨立委林楚茵今(4/15)表示，巴西為台灣第二大黃豆進口國，卻拒認台灣是國家，不能只有口頭抗議，將要求經濟部、外交部有具體作為，外交部次長陳明祺回應，正與巴拉圭積極深化合作，包括黃豆與肉品供應，盼兼顧國安與外交布局。
國民黨主席鄭麗文率團於4/7至4/12赴陸訪問，與中國國家主席習近平會晤，並為兩岸同屬一中的說法背書。巴西駐台處長桑路易接受台灣媒體訪問時，拒認台灣是國家，並稱巴西支持一中原則，大部分國家，都不承認台灣是獨立國家，國民黨主席也持這樣的看法。
林楚茵上午於立法院外交及國防委員會質詢指出，巴西駐台代表公開將台灣稱為「中國一部分」，已嚴重挑釁我國主權。對此主張，政府不應僅止於外交抗議，應評估包括調整對巴西大豆等農產品進口在內的經濟反制手段，展現台灣立場與國格。
林楚茵說，巴西駐台代表日前發表一中言論，甚至以台灣在野黨政治發言作為依據，嚴重扭曲事實。她表示，依據《維也納外交關係公約》第41條，外交代表負有不干涉內政的義務，巴西駐台代表已明顯違反國際法。對此也質疑外交部是否已提出正式抗議，並要求說明後續具體作為。
陳明祺回應，外交部已第一時間表達強烈抗議並當面約見該代表，後續也將研議進一步行動，同時強調須兼顧雙邊關係發展，而國內對國家定位應有一致認知，避免讓外部勢力有操作空間。
林楚茵表示，巴西為台灣第二大黃豆進口國，僅次於美國，長期占有相當比例。面對對方代表發表錯誤的一中言論，政府應思考是否調整進口來源，透過經濟工具回應不當發言。外交不只是口頭抗議，經濟才是關鍵工具，台灣應有能力選擇合作對象，而非被動承受壓力。
經濟部說明，相關議題涉及農業與供應鏈配置，將配合整體政策研議。陳明祺則補充，政府已著手推動糧食與能源來源多元化，並指出我國與友邦巴拉圭正積極深化農業合作，包括黃豆及肉品供應，盼兼顧國家安全與外交布局。
林楚茵表示，中國長期在拉美地區透過經濟手段進行滲透，過去包括巴拿馬、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等國皆已出現相關案例，顯示經濟即是外交影響力的核心工具。將要求行政部門應正視現實，提出具體行動，而非僅停留在抗議層次。
陳明祺回應，行政院已設有跨部會「經濟外交工作小組」，將把此案納入討論，並持續尋求更具創意與實質效果的應對方式。
林楚茵要求，相關部會應於一個月內提出具體行動報告送交立法院外交及國防委員會，強調面對挑釁必須有所作為，台灣不能被動應對，更不能「躺平」，應以實力爭取國際尊重。
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