巴西提全球氣候行動決議草案 刪化石燃料退場路徑引議
談判陷入僵局，在巴西貝倫舉行的氣候峰會COP30會場內，與會者先就地休息、補充體力，主辦國巴西提出的「全球行動決議草案」，文本中坦言，全球升溫將落在2.3至2.5°C，但最令民間團體與部分國家代表炸鍋的，是將化石燃料在何時退場的路徑拿掉。
COP30主席安德烈·科雷亞·多·拉戈表示，「決定權不在我個人，而在於各國。」
峰會主席強調，這份文本還需要各國協商，而非主辦國可片面決定，但丟棄了早期版本的關鍵重點，巴拿馬代表直言，完全無法接受。
巴拿馬氣候特使胡安·卡洛斯·蒙特雷認為，「它辜負了亞馬遜雨林、辜負了科學、辜負了正義，辜負了我們所代表的人民，它根本不具正當性。」
拉丁美洲國家疾呼，一定要制定明確逐步淘汰化石燃料的路徑圖，因為它可是貢獻超過8成的碳排放。
哥倫比亞黨主席艾琳‧貝萊斯‧托雷斯表示，「產油國只專注於調適，但調適將無任何意義，若不採取減緩（減碳）措施。」
路透報導，80多國強力支持文本含淘汰化石燃料路徑圖，但產石油與天然氣國家表態絕不接受，分析師認為，這樣的文本是政治策略。
資深研究員雅各布斯表示，「你極力向一方傾斜，然後另一方就會做出強烈反應，這告訴所有人，你必須找到妥協方案。」
聯合國氣候峰會通常會在第2週議程的最後一天，也就是週五晚間6時結束，但很少能準時結束，目前最後文本來在持續協商談判中，要獲得近200國一致同意，才能通過。
其他人也在看
巴西公布COP30氣候協議草案 移除淘汰化石燃料計畫
主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)的巴西今天(21日)發布一份協議草案，其中推動淘汰化石燃料的計畫遭到刪除。 過去兩週以來，全球近200個國家在巴西亞馬遜雨林城市貝倫(Belem)參與COP30大會，針對化石燃料的未來展開激烈辯論。燃燒化石燃料會產生溫室氣體，是造成全球暖化的主因。 包括德國、肯亞和低窪島國在內等數十個國家一直大力推動制定一份路線圖，以實現兩年前COP28的決議：呼籲全球「轉型脫離」(transition away)化石燃料。 不過這項目標未能獲得沙烏地阿拉伯等產油國家認同。在今天清晨發布的協議草案中，所有與化石燃料有關的內容都被刪除了。 除此之外，這份草案也呼籲全球在2030年前，將因應氣候變遷的資金從2025年的基準提高2倍。不過，草案中並未具體說明這筆資金將由何方提供，可能讓貧窮國家大失所望。 該協議草案也提及，將在未來三屆聯合國氣候峰會上啟動「貿易對話」。此舉受到中國等國家歡迎，但可能讓歐盟感到不安，因為這類討論往往集中在歐盟的碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM，是針對高碳排進口中央廣播電台 ・ 1 天前
巴西公布COP30協議草案 化石燃料議題陷僵局
（中央社巴西貝倫市21日綜合外電報導）聯合國年度氣候峰會主辦國巴西今天呼籲各國團結達成協議，以強化國際性的氣候行動；各國代表於會議表定時間結束後仍在協商最終協議，並在化石燃料議題僵持不下。中央社 ・ 1 天前
不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件
[Newtalk新聞] 《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）步入最終關鍵階段，各國在化石燃料逐步淘汰路線圖問題上的分歧，導致大會談判成果檔的敲定陷入僵局。 據英國《衛報》21 日報導，當地時間週五淩晨，巴西主辦方發佈最新談判成果草案《共同體決定》（Mutirão decision），推翻了本週二初稿版本中曾包含的一項備選方案，即擬啟動制定「逐步脫離石化燃料轉型」（transition away from fossil fuels）的潛在路線圖。最新文本不光刪除了與路線圖相關內容，甚至完全沒有提及「石化燃料」一詞。 而就在前一晚，《衛報》獲得的一封致大會主席國巴西的信函顯示，至少有 29 個在氣候峰會上支持逐步淘汰石化燃料的國家，聯名要求必須將路線圖納入談判成果，並威脅稱若最終協議不包含該承諾，將阻止任何協議的達成。 報導稱，這一強硬立場令關鍵談判的緊張局勢顯著升級。作為 COP30 主席國，巴西在起草新文本時正面臨來自多方的巨大壓力：沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國，以及印度等大型石化燃料消費國均要求刪除該潛在決議。 週四（20日），即大會關鍵的倒數第二天議程，部新頭殼 ・ 23 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 20 小時前
大陸地區不是外國！陸配村長案學者批：內政部偷換法律概念
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因陸配身分，遭到內政部依《國籍法》解職，國民黨立委羅智強為其發聲也引發軒然大波。中正大學教授羅世宏批評，大陸地區並非「外國」，這是法律明文規定，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。中天新聞網 ・ 13 小時前
謝侑芯魂斷異鄉終於回家了！家屬今帶骨灰返台 詳細後事規劃曝光
馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯家屬代表今晨9時許攜帶骨灰登上返台班機，於下午1至2時順利抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處稍早證實，返台所需文件與手續已於本週完成。經紀人Chris表示，家屬返台後將為謝侑芯舉行私人悼念儀式，低調送別。回顧案發經過，謝侑芯10月22...CTWANT ・ 13 小時前
這是真的嗎？「討厭香菜」有可能年過半百後「愛上了」科學家曝關鍵
愛好香菜與否呈現兩個極端，喜歡的人恨不得天天吃，不喜歡的人卻希望香菜從這個世界消失，然而根據科學家證實，關鍵就在第11號染色體上一個名為OR6A2的基因，對應到不同基因的人在嗅覺感知上會有不同反應，有人聞著香，但有人卻認為香菜味跟肥皂味差不多，而且相當刺鼻，然而最新的研究卻發現，討厭香菜的人在年過半百後，卻突然愛上了，重點就在「嗅覺退化」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
1個月沒大號！41歲男腸道「囤9公斤糞便」慘死
傻眼！綜合外媒報導，美國一名41歲的男子長達1個月沒有排便，體內積聚約9公斤的糞便，最終於去年11月15日過世。男子的家屬控訴，照護機構團體之家（group home）的工作人員忽視男子的健康狀況，導致他過世，因此決定對經營團體之家的公司發起訴訟。鏡報 ・ 20 小時前
「這種蝦」別吃多！專家示警：恐傷腎、血管鈣化 揭4招選好蝦
不少人喜歡蝦料理，不過蝦子跟蝦仁差很多，看似飽滿的蝦仁，其實暗藏健康風險，營養師示警，市面上有些蝦仁是已經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用恐傷身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 16 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 23 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能新頭殼 ・ 1 天前
週末氣溫回升！「這天」再變天轉涼 有熱帶擾動發展對台影響曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前