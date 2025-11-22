巴西提全球氣候行動決議草案 刪化石燃料退場路徑引議

談判陷入僵局，在巴西貝倫舉行的氣候峰會COP30會場內，與會者先就地休息、補充體力，主辦國巴西提出的「全球行動決議草案」，文本中坦言，全球升溫將落在2.3至2.5°C，但最令民間團體與部分國家代表炸鍋的，是將化石燃料在何時退場的路徑拿掉。

COP30主席安德烈·科雷亞·多·拉戈表示，「決定權不在我個人，而在於各國。」

峰會主席強調，這份文本還需要各國協商，而非主辦國可片面決定，但丟棄了早期版本的關鍵重點，巴拿馬代表直言，完全無法接受。

巴拿馬氣候特使胡安·卡洛斯·蒙特雷認為，「它辜負了亞馬遜雨林、辜負了科學、辜負了正義，辜負了我們所代表的人民，它根本不具正當性。」

拉丁美洲國家疾呼，一定要制定明確逐步淘汰化石燃料的路徑圖，因為它可是貢獻超過8成的碳排放。

哥倫比亞黨主席艾琳‧貝萊斯‧托雷斯表示，「產油國只專注於調適，但調適將無任何意義，若不採取減緩（減碳）措施。」

路透報導，80多國強力支持文本含淘汰化石燃料路徑圖，但產石油與天然氣國家表態絕不接受，分析師認為，這樣的文本是政治策略。

資深研究員雅各布斯表示，「你極力向一方傾斜，然後另一方就會做出強烈反應，這告訴所有人，你必須找到妥協方案。」

聯合國氣候峰會通常會在第2週議程的最後一天，也就是週五晚間6時結束，但很少能準時結束，目前最後文本來在持續協商談判中，要獲得近200國一致同意，才能通過。

