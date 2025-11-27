巴西擬與美國合作 打擊跨國犯罪與武器走私

（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）今天宣布，巴西政府正推動與美國建立直接合作機制，以打擊涉及洗錢、逃稅及武器走私的跨國犯罪網絡。

巴西通訊社（Agencia Brasil）等媒體報導，此舉源於近期聯邦稅務局揭露的一系列重大案件，凸顯犯罪組織利用美國金融體制隱匿資金的手法。

哈達德指出，犯罪集團常在美國德拉瓦州註冊公司，透過基金進行「三角操作」：非法資金自巴西流出，以貸款形式投入美國基金，但實際上不會償還，之後資金再回流巴西，偽裝成合法的外國直接投資。

據報導，最近一次交易金額高達巴西幣12億元（約新台幣70.16億元）。哈達德形容這是一種「極為嚴重的國際工程」，不僅掩蓋非法資金來源，還削弱巴西的稅收制度。

在最新行動中，巴西聯邦稅務局鎖定能源企業Refit集團，該公司被指控涉及大規模逃稅與洗錢，造成公共財政損失超過巴西幣260億元。此前的相關行動已凍結超過 巴西幣300億元的資產。

除了金融犯罪，哈達德還警告，有不法組織在美國出口的貨櫃中夾帶非法武器或零件進入巴西，助長組織犯罪的武力擴張。他已要求製作包含照片與紀錄的技術報告，準備提交給美國政府，並強調「若要阻止毒品流入美國，就必須在巴西境內阻止武器流入。」

報導指出，巴西政府計劃透過國際刑警組織（Interpol）追查資金流向，並與美國建立資訊共享管道。哈達德同時呼籲國會加快審議「惡意欠稅者法案」，以懲治長期、故意逃稅的企業或個人。該法案已在參議院全票通過，正等待眾議院審議。（編輯：陳慧萍）1141128