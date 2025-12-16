巴西暴風襲擊！吹毀自由女神像複製品 驚險過程全被拍

巴西南部城市瓜伊巴遇強風襲擊，位於大型商場哈凡的自由女神像複製品被吹倒。（圖／翻攝自Instagram／marcelomaranata）

巴西南部城市瓜伊巴（Guaiba）近期遭遇強烈暴風，當地大型商場哈凡（Havan）外的自由女神像複製品竟被吹倒，數秒內倒塌，所幸無人受傷，也未造成財物損失。事發過程全被附近民眾拍下，分享到網上後，迅速在社群引發熱議。

根據外媒《News18》報導，美國知名地標自由女神像，吸引不少國家製作複製品，巴西瓜伊巴知名大型商場哈凡就有一座高達24公尺的自由女神複製品，在當地相當有名。豈料，近日強風襲擊瓜伊巴，該座自由女神像竟被吹倒，雕像在強風中慢慢傾斜，最後倒向地面，但底座11公尺仍保持完好。

事發當下正好被附近居民捕捉到驚險過程，在自由女神像複製品倒塌前幾秒，停放在雕像周遭的車輛迅速駛離，才避免可能的意外。畫面中雕像被強風吹到搖晃，突然慢慢傾斜，最後雕像以「頭著地」狀態倒向地面，損壞慘重。

商場指出，雕像倒塌後已立即封鎖現場，所幸沒造成任何人員傷亡，並在數個小時內展開殘骸清理，商場營運未受影響。該公司強調，全巴西的自由女神像複製品均符合工程與安全標準，並已啟動內部調查，以釐清倒塌原因。

瓜伊巴市長馬拉納塔（Marcelo Maranata）則在官方社群證實這起事故，並表示，當時風速約每小時80公里。他強調，市府已全面動員民防與基礎建設部門，密切監控情況並保障民眾安全，雖然部分建築物出現輕微受損，但整體狀況可控。市長也指出，「從暴風發生的第一刻起，市府人員就持續在街上巡視，確保民眾安全。」

值得注意的是，巴西南部此前也曾發生類似事件。2021年，位於卡帕奧達卡諾亞（Capao da Canoa）的一座自由女神像複製品，在時速達80公里的強風中倒塌。

