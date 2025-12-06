巴西最繁忙機場爆「停機坪大火」 機上169乘客緊急滑梯逃生

巴西聖保羅國際機場近日發生停機坪大火，一架在有169名乘客的客機受影響，空服員緊急疏散，所幸沒造成人員傷亡。（圖／翻攝自X／Insider Paper）

巴西最繁忙的聖保羅/瓜魯柳斯國際機場（GRU）4日驚傳停機坪發生火警，一架智利南美航空（Latam Airlines）載有169名乘客的空中巴士A320型客機，在滑行準備起飛前停機坪外部設備起火，機艙內冒出濃煙，乘客透過窗戶可見火焰竄出，引發騷動，所幸沒造成人員傷亡。

綜合外媒報導，這起事故發生在4日深夜，巴西聖保羅國際機場一架智利南美航空原定飛往阿雷格里港（Porto Alegre）的空中巴士A320客機，起飛前停機坪突然冒出火焰和濃煙；在空服員迅速指示乘客緊急撤離，並展開充氣滑梯與登機梯，協助旅客安全離開飛機。

智利南美航空事後發出的聲明中表示，這起意外沒有造成人員傷亡，情況很快獲得控制，事件原因仍在調查中，但初步強調是機場停機坪的外部設備起火，濃煙四散觸發機場安全警報系統，才有後續緊急疏散程序；另外業者強調，將全力配合調查，並為受影響的旅客提供必要協助。至於巴西聖保羅國際機場表示，該事故造成部分航班延誤，相關安全措施已全面啟動。

雖然機上乘客均順利撤離，且無人受傷，但社群平台X上流傳事發當下客機上的畫面，大多數乘客都很驚慌，爭先恐後想趕快離開機艙奔向停機坪，而部分機身仍冒出濃煙與火光。

智利南美航空後續也表示，169名乘客中有159人最終在5日上午順利抵達目的地阿雷格里港，另外10位乘客則透過搭乘其他航班，或改搭陸路交通前往。

