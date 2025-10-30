巴西最血腥掃毒！2500警力配重裝備圍剿里約犯罪集團 死亡人數恐破132人

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

巴西近日發動超大規模掃毒行動，在舊都里約熱內盧（Rio de Janeiro）部署2500名警力與重型裝備，對當地販毒集團展開掃蕩。由於掃毒區域有大量人口居住，因此波及不少無辜民眾，據警方統計，該行動目前至少造成119人死亡，成為該國史上死亡人數最多的警方行動。

根據路透社報導，巴西警方在當地時間28日派出2500名警力參與此次行動，並出動裝甲車以及直升機進行火力支援，以對當地勢力龐大的犯罪組織「紅色司令部」（Comando Vermelho）進行打擊。當局表示，目前確認119人死亡，其中有4名警員在內；另外警方也逮捕113名犯罪份子，並繳獲118支槍械；不過公設辯護機構指出，死亡人數可能超過132人。

當局指出，警方為執行這場掃蕩行動，進行超過2個月的縝密部署，藉由誘敵戰術將犯罪份子引進一處有特警隊埋伏的森林中。戰場主要在里約北部的佩尼亞社區（Penha Complex），當地社區居民從周邊森林收集數十具遺體，並將至少70具遺體排列在該區主要街道中央。里約州安全機構表示，這場行動的高致命性如同預期，不過平民的傷亡並非警方所希望的。

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）則強調，此次行動為打擊「毒品恐怖主義」，在行動中「唯一且真正的受害者只有警察」；卡斯楚也直言，不認為在衝突當天會有人去該森林散步，他「確信」在這場掃毒行動中被擊斃的人，都是在森林中開槍的罪犯。

