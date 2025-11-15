巴西最高院駁回上訴 前總統波索納洛恐難逃27年刑期
巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)因發動政變未遂，被判27年徒刑，法院14日駁回他的上訴，最快本月底就有可能發監入獄。
法新社報導，波索納洛在2022年總統大選中落敗後，曾計畫暗殺現任總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)、副總統奧克明(Geraldo Alckmin)，以及法官莫瑞斯(Alexandre de Moraes)。檢方表示，暗殺計畫僅因缺乏軍方高層支持而未能得逞。
巴西最高法院今年9月判決波索納洛密謀政變罪成立，處以27年徒刑。主審法官莫瑞斯在駁回波索納洛的上訴時重申，有充分證據證明這名現年70歲的前總統參與政變，煽動支持者於2023年1月8日入侵國會並要求軍方接管政權。
莫瑞斯表示，基於波索納洛身為總統的高度罪責，以及罪行的嚴重性和影響，決定判處他27年3個月徒刑，並已將其年齡納入減刑考量。
消息人士指出，最高法院駁回上訴後，最快將在17日公布聽證結果，屆時辯方有5天可以再次提出上訴，但最終仍有可能遭到駁回。
根據法院程序，該消息人士估計，波索納洛可能在本月最後一週入獄。不過，由於他近期診斷出罹患皮膚癌，加上2018年競選總統期間遇刺後留下的健康問題，他可能會訴請在家服刑。
