巴西極右翼前總統被捕 料將申請恢復居家軟禁
巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的律師告訴路透社，波索納洛今天(22日)正式被聯邦警察拘留，結束了過去幾個月的居家軟禁。此前，波索納洛被控破壞巴西民主，他對此向最高法院提出上訴。
波索納洛的律師沒有說明他被拘留原因。一位知情人士表示，這是一項與居家軟禁條款相關的預防措施。
這位前右翼領導人於9月被判處27年3個月徒刑，罪名是策劃政變，以在2022年大選中吞下敗仗後繼續掌權，阻擋贏得大選的左翼總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)上台。
在此前，波索納洛因違反另一起案件的預防措施而被嚴格軟禁100多天。該案件涉及他涉嫌尋求美國干預，以阻止針對他的刑事訴訟。
在波索納洛執政期間，美國總統川普曾與他關係密切，川普並稱波索納洛在巴西國內面臨到「獵巫」。川普對負責審理波索納洛案件的最高法院法官莫瑞斯(Alexandre de Moraes)實施制裁，並對數種巴西輸美商品徵收高達50%的關稅；川普已於本月初逐步取消這些關稅。
在被軟禁期間，波索納洛被禁止使用社群媒體，但可以接受政治盟友的探視。預計他的辯護律師將以健康問題為由，申請允許波索納洛繼續居家軟禁。（編輯：鍾錦隆）
