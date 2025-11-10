巴西武力掃毒！貧民窟「屍體躺滿街」空拍照曝光 當地民眾1原因力挺掃蕩

巴西里約熱內盧掃毒，數十具屍體排列在街頭。圖／翻攝自derechadiario

巴西里約內盧（Rio de Janeiro）日前進行大規模武裝掃毒行動，現場宛如戰爭，估計造成至少132人死亡，佩尼亞（Penha）住宅區的居民，在阿來芒（Alemão）與佩尼亞的之間的樹林發現數十具遺體。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在X發布貼文，表示必須要打擊販毒集團，避免讓無辜家庭面臨風險。

綜合外媒報導，巴西里約熱內盧進行大規模的掃毒行動，出動2500名警力針對當地勢力強大的犯罪組織「紅色司令部（Comando Vermelho, Red Command）」進行武力掃蕩，警方確認目前至少有121人死亡、113名罪犯被逮捕。不過，公共辯護律師則認為，最少會有132人死亡。

巴西總統魯拉表示，必須要應對毒品的禍害，出動警方打擊犯罪團夥，「我們不能接受組織犯罪繼續破壞家庭、壓迫居民、在城市中傳播毒品和暴力」。不過由於當地人口密集，這次突襲行動在交火過程中，波及不少無辜民眾。

這次掃毒行動經過兩個月的規劃，目的是將犯罪團夥引誘到阿來芒與佩尼亞的之間的樹林，樹林中有埋付一支特警部隊。里約州安全部門表示，這次行動的傷亡上升雖在意料之中，但並非他們所願意，承諾會對警方任何的不當行為進行調查。

佩尼亞區的居民在樹林發現數十具屍體，並將其中70多具遺體用床單、袋子罩住，並排列在社區內的街道中央，空拍照形成十分駭人的景象，罹難者家屬則在街道兩旁痛哭。一名死者的家痛哭表示，「我只想把我的兒子帶出去，把他埋葬」。

不過，巴西右派的國會議員利馬（Luiz Lima）則認為這次衝突是不可避免的，他表示多數貧民窟的民眾支持這項掃蕩行動，利馬表示，「那裡的人們遭到勒索，婦女被人口販子侵犯，這太令人難以忍受了」。但是人權組織「全球正義」的副主任丹妮拉（Daniela Fichino）則認為，「這是打著公共安全的旗號，同時搜尋、起訴並處決年輕的、黑人的、貧困的居民」，會讓戰火陷入永無止境的循環。

事實上，這次被警方主要掃蕩的犯罪集團「紅色司令部」是統治該地區數十年的犯罪組織，警方對紅色司令部進行調查一年後，才開始這項突襲行動，原因是近期紅色司令部開始向新地區擴張，再加上暴力事件激增，才讓政府積極掃蕩。

紅色司令部誕生於1979年，地點在里約附近的一座島嶼監獄，罪犯為了尋求庇護而建立的組織，當時創始人之一的威廉（William da Silva Lima）因搶劫、勒索、綁架等罪被判入獄30年，1979年政治犯獲釋後，當時的組織成員就開始策畫大規模越獄，並投資古柯鹼交易，1985年紅色司令部已經控制里約70%的販毒點，並跟其他城市的派系進行地盤爭奪。

巴西安全部門研究發現，紅色司令部這類的犯罪團體，在2022年透過非法交易黃金、燃料、酒精、香菸賺取約270億美元（換算約新台幣8107億元），靠販毒則獲利28億美元（換算約新台幣840億元）。



