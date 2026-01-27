巴西民眾雨中聲援「前總統波索納洛」遭雷擊 47人送醫

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發動政變未遂，被判處27年徒刑，眾議員費瑞拉（NikolasFerreira）發起集會，希望為波索納洛爭取「特赦」，數千名支持者在雨中聲援，沒想到遭到雷擊，多人傷勢嚴重。

事發在這個月25號，數千名支持者穿著雨衣、撐著傘在首都巴西利亞舉行集會，當時正下著暴雨，且出現雷擊，導致扶著金屬防護欄的群眾遭到電擊燒傷，現場民眾驚慌逃竄，混亂中有人摔倒並撞傷頭部。

當地消防單位表示，現場一共治療了89人，其中47人送醫，有11人傷勢嚴重。

