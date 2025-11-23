巴西氣候峰會未能宣布退出化石能源時間表

（德國之聲中文網）“我們不得不承認，我們原本的期望更高，”歐盟氣候專員霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示。環保組織稱這一結果“錯失良機”、“令人深感失望”。

長達8頁的大會決議僅間接提及化石燃料，即上屆迪拜氣候大會提出的“能源領域逐步淘汰化石燃料”的呼籲。

德國觀察組織（Germanwatch）的氣候專家萊登（Petter Lyden）批評道，大會“未能產生必要的動力”。世界自然基金會德國分會（WWF Germany）表示，“鑑於氣候危機已經造成的巨大負面影響，與會各國錯失了一次重大機遇。”綠色和平組織代表凱澤（Martin Kaiser）表達了“深深的失望”：“這次聯合國氣候大會再次成為產油國游說力量的犧牲品。”

本屆大會主席拉戈（André Corrêa do Lago）回應這些失望時表示，“我們知道你們中的一些人抱有更高的期望，”在大會通過決議後，他宣布了一項旨在逐步淘汰化石燃料、保護森林的自願性“路線圖”。

聯合國氣候大會的決議必須以協商一致的方式達成。巴西總統盧拉在會議開始前提出制定全球逐步淘汰化石燃料的路線圖倡議，包括德國及其歐盟成員國在內的80多個國家對此表示支持。然而，沙特阿拉伯和俄羅斯等產油國家則表示反對，中國和印度也拒絕參加。

本屆大會啟動熱帶森林永續基金

巴西啟動了一項保護熱帶雨林的基金。項名為“熱帶森林永續基金”（Tropical Forest Forever Facility ，TFFF）的計劃，旨在保護70多個國家超過10億公頃的熱帶雨林。挪威承諾在未來十年內出資30億美元，巴西和印尼各出資10億美元。德國也許諾同期出資10億歐元。

作者: 德正