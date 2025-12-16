巴西版「自由女神」倒了！不耐強風倒塌斷頭，慘狀太驚悚。圖／翻自@BNODesk

巴西南里奧格蘭德州一處商場的「自由女神」雕像，在本月15日因不耐強風，應聲倒塌，自由女神也當場「斷頭」，驚悚的狀況更是嚇壞現場民眾。

據《光明日報》報導，15日下午3時左右，當地正遭受暴風襲擊，當地一處Havan賣場停車場上，有一座24公尺高的「自由女神」雕像，但這尊雕像似乎無法承受暴風襲擊，隨即被吹到傾斜。再過不久，整座雕像應聲倒塌，頭部著地後直接「斷頭」。

由於倒塌現場太過震撼，讓附近目擊的民眾驚呼連連，影片也可見，不少駕駛開車逃離。幸好這起事件並未造成人員受傷，一輛最靠近雕像的白色轎車，也幸運地沒被砸中。

Havan公司強調，這尊雕像自2020年賣場開幕以來，一直都持有結構技術責任證明，公司已派遣專業團隊移除倒塌部分，並將進一步調查事故原因。賣場其他區域照常營運，但雕像周圍仍限制進入。報導指出，Havan公司在每間賣場的廣場或停車場上，都會設立高24公尺、基座11公尺的巨大自由女神像，作為該公司的象徵標誌。

報導也提到，事故當日，南里奧格蘭德州防災局（Defesa Civil）針對當地發布嚴重風暴警報，提醒民眾避開樹木、電線桿及招牌等潛在危險。氣象局預警稱，局部地區陣風可能達每小時70-100公里，此次風暴也同時造成多地出現冰雹、屋頂損毀及街道淹水等災情。



