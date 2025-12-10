巴西眾院通過法案 盼前總統27年刑期減至2年多

議員被壓制在桌上，臉脹得通紅。巴西眾議院在9日表決一份法案，將會縮短包含意圖政變在內、幾項犯罪的量刑。這份法案主要的目標，就是減少前總統波索納洛的刑期，從原本的27年最多可以減到只剩2年多。

表決期間各黨辯論相當激烈。1名和執政黨結盟的議員甚至衝上主席桌，擾亂議事，會議一度中斷。他譴責在野的保守派根本是發起政變攻勢。

示威議員布拉加表示，「我今天衝上主席桌正是為了強調，我們絕不能放棄。」

雖然他極力阻擋這份法案，還是被其他議員壓制，最後被請出議事廳。由於保守派具有人數優勢，經過挑燈夜戰，減刑法案在凌晨表決通過，接下來將送往參議院繼續討論。

除此之外，波索納洛的長子也是現任參議員弗拉維奧，已經在本週稍早宣布投入2026總統大選。他昨（9）日探視正在獄中服刑的父親，重申參選勢在必行。

參議員弗拉維奧．波索納洛說道，「我對他說，我參選勢在必行，他說我們永不回頭、一路向前，現在開始要和選民溝通，確保正確的選民支持我們。」

不過，英國媒體經濟學人分析，由於極右翼的波索納洛策畫政變，又試圖藉由川普向巴西政府施壓，已經不再受民眾支持；左翼的現任總統魯拉也已經擔任總統多次，明（2026）年由溫和中間派政治人物勝選的機率比較大。