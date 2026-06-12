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根據巴西國家石油管理局（ANP）的最新文件披露，由巴西石油公司（Petrobras）等巨頭共同持有的 Riograndense 煉油廠，涉嫌將未標記的石腦油出售給一家正因燃料詐欺接受調查的公司，引發輿論譁然。

根據巴西國家石油管理局（ANP）的最新調查文件指出，位於巴西當地的 Riograndense 煉油廠，涉嫌違規向一家正因燃料詐欺案接受調查的企業，銷售未添加化學標記的石腦油（naphtha）。由於石腦油常被不法業者用來混充稀釋汽油以謀取暴利，因此依法必須進行標記以利追蹤，此次違規銷售已拉起監管紅線。

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這座涉案的 Riograndense 煉油廠背景實力雄厚，由巴西國營的巴西石油公司（Petrobras）、石化巨頭 Braskem 以及 Grupo Ultra 共同合資擁有。這三家企業在巴西能源與石化界皆舉足輕重，如今旗下煉油廠捲入燃料詐欺風暴，恐對其企業形象造成重創。

巴西監管機構目前正針對這起燃料詐欺案展開深入調查。外界分析，未標記石腦油流入市面將嚴重擾亂巴西國內的燃料市場秩序，隨著 ANP 關鍵文件的曝光，涉案煉油廠及這三家母公司恐將面臨來自政府機關的嚴厲懲處與後續法律追訴。

原文出處：巴西石油巨頭旗下煉油廠 涉賣原料給燃料詐欺商

本文由AI協作，經編輯審核後發布