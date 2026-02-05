巴西稀土股價飆升 美邀加入關鍵礦產新聯盟

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）美國總統川普宣布建立戰略性「關鍵礦產儲備」計畫後，巴西稀土相關企業股價應聲大漲，並獲邀加入由美國主導的新興礦產合作聯盟，凸顯巴西在全球供應鏈重組中的重要角色。

CNN巴西新聞網今天報導，川普（Donald Trump）政府推出「金庫計畫」（Project Vault），由美國進出口銀行（EXIM Bank）提供100億美元（約新台幣3167億元）資金，另有20億美元來自民間投資，用以建立戰略儲備並支持海外關鍵礦產開發。消息公布後，巴西多家稀土企業股價大幅走高，其中加拿大Aclara Resources在戈亞斯州的「Carina計畫」漲幅達12%，澳洲Viridis Mining與St George Mining分別上漲6.6%及5.38%，顯示市場看好美國資金與技術投入。

CNN巴西新聞網另一篇報導指出，美國副總統范斯（JD Vance）在華府宣布成立「關鍵礦產商業聯盟」，邀請包括巴西在內的55個國家加入，目標是降低全球供應鏈對中國的依賴。范斯指出，中國在稀土及其他關鍵礦產的開採、精煉及高階製造環節掌握主導地位，對全球市場形成「地緣政治風險」。

美方提出的合作模式包括建立價格下限機制，以確保投資穩定並避免中國「掠奪性定價」造成市場失衡。墨西哥、歐盟及日本已在會後與美國簽署不同形式的協議。

巴西政府則表示，將審慎評估加入新聯盟的可能性。官員透露，雖然美方承諾提供資金與技術支持，但巴西仍關切是否會影響既有的商業自主權及其他國際合作。

報導指出，巴西擁有豐富稀土資源，近年吸引多家外資企業布局。分析認為，若巴西正式加入美國主導的關鍵礦產聯盟，將有助於提升其在全球供應鏈的地位，同時也可能加劇與中國的競爭。（編輯：田瑞華）1150205