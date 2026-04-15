巴西稱「台灣是中國的」林楚茵嗆拒買黃豆 外交部證實將採進一步行動

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外交部次長陳明祺。（張哲偉攝）



巴西駐台代表桑路易日前接受《上報》專訪，公開表示台灣是中國一部分，並稱：「連在台灣內部，你也看到有些重要人物，像是國民黨黨主席也持這樣看法，我們巴西為什麼要有不一樣的意見？連你們自己都沒有明確共識。」民進黨立委林楚茵今（15日）質詢此事，稱此舉已嚴重挑釁我國主權，政府不應僅止於外交抗議，應評估調整對巴西大豆等農產品進口在內的經濟反制手段。外交部次長陳明祺回應，已第一時間表達強烈抗議並當面約見該代表，後續也將研議進一步行動。

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巴西駐台代表言論惹議 林楚茵主張黃豆經濟反制

林楚茵今指出，巴西駐台代表日前發表一中言論，甚至以台灣在野黨政治發言作為依據，嚴重扭曲事實。她強調，依據《維也納外交關係公約》第41條，外交代表負有不干涉內政的義務，巴西駐台代表已明顯違反國際法。她質疑外交部是否已提出正式抗議，並要求說明後續具體作為。





對此，外交部次長陳明祺回應，外交部已第一時間表達強烈抗議並當面約見該代表，後續也將研議進一步行動，同時強調須兼顧雙邊關係發展。他並指出，國內對國家定位應有一致認知，避免讓外部勢力有操作空間。





林楚茵強調，巴西為台灣第二大黃豆進口國，僅次於美國，長期占有相當比例。面對對方代表發表錯誤的一中言論，政府應思考是否調整進口來源，透過經濟工具回應不當發言。她強調，外交不只是口頭抗議，經濟才是關鍵工具，台灣應有能力選擇合作對象，而非被動承受壓力。

外交部：我國正與巴拉圭深化黃豆合作





對此，經濟部表示相關議題涉及農業與供應鏈配置，將配合整體政策研議。陳明祺則補充，政府已著手推動糧食與能源來源多元化，並指出我國與友邦巴拉圭正積極深化農業合作，包括黃豆及肉品供應，盼兼顧國家安全與外交布局。





林楚茵強調，中國長期在拉美地區透過經濟手段進行滲透，過去包括巴拿馬、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等國皆已出現相關案例，顯示經濟即是外交影響力的核心工具。她要求行政部門應正視現實，提出具體行動，而非僅停留在抗議層次。





陳明祺回應，行政院已設有跨部會「經濟外交工作小組」，將把此案納入討論，並持續尋求更具創意與實質效果的應對方式。





林楚茵最後要求，相關部會應於一個月內提出具體行動報告送交立法院外交及國防委員會，強調面對挑釁必須有所作為，台灣不能被動應對，更不能「躺平」，應以實力爭取國際尊重。（責任編輯：卓琦）

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