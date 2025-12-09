巴西總統外交顧問警告：美國若入侵委內瑞拉 恐陷入越戰式泥淖

巴西總統魯拉的首席外交政策顧問阿莫林（左）。（圖／達志／美聯社）

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的首席外交政策顧問阿莫林（Celso Amorim）警告，美國若入侵或攻擊委內瑞拉，可能會讓南美洲陷入1場規模類似越戰的衝突。

在接受《衛報》訪問時，阿莫林稱美國總統川普（Donald Trump）近期下令關閉委內瑞拉領空之舉是「戰爭行為」，並表示他擔憂危機可能在未來數週內進一步升溫。這名外交官強調自己是以個人身分發言，而非代表魯拉。

阿莫林說：「我們最不希望看到的，是南美洲變成戰場，而且這場戰爭絕不會只是在美國與委內瑞拉之間，它最終會牽動全球，這將是非常不幸的。」阿莫林是位資深外交官，亦曾在魯拉前3任政府中的2屆擔任部長。

他補充：「如果真的出現入侵，一場真正的入侵……我認為毫無疑問你會看到類似越南戰爭的局面，規模如何無法預測。」他認為，即使是委內瑞拉威權領袖馬杜洛（Nicolás Maduro）的部分反對者，也可能會在面對外國干預時加入抗爭。

阿莫林續稱：「我了解南美洲……我們整個大陸之所以可以獨立存在，就是因為我們勇於抵抗外來入侵者。」他預測，美國任何形式的攻擊都會再度喚起拉丁美洲對美國的反感，就像冷戰時期因美國介入而累積的怨恨。

在這名巴西外交官受訪之際，美國總統川普對馬杜洛政權持續4個月的施壓行動仍在升高情勢。自8月以來，美國對馬杜洛懸賞5000萬美元、在加勒比海（Caribbean Sea）發動自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的海軍部署，並在毫無證據的情況下空襲涉嫌販毒的船隻，造成至少80多人死亡。

根據部分媒體報導，川普曾在11月21日的電話中，要求馬杜洛在1週期限之內下台，但期限如今早已經過去。

許多觀察人士懷疑，川普下一步可能將在委內瑞拉境內發動空襲，以煽動軍隊反叛，達成推翻馬杜洛的目的。當本月稍早被問到委內瑞拉獨裁者是否有意放棄權力時，川普回答：「他會的。」然而，馬杜洛至今仍毫無退讓的跡象。

阿莫林表示，他所代表的巴西政府並未承認馬杜羅贏得2024年選舉的說法，儘管2國政治運動長期保持關係。他說巴西反對以武力推翻既有政權，雖然他坦承計票結果確實有「瑕疵」，「但如果每場有爭議的選舉都會引發入侵，全世界都將陷入戰火。」

阿莫林補充：「如果馬杜洛得出結論認為下台對他本人與委內瑞拉最有利，那是他的結論……巴西永遠不會強加這件事；永遠不會說這是1項要求……我們不會要求推動馬杜洛下台或退位。」但他也承認委內瑞拉與巴西的關係已不如以往那樣「溫暖或密切」。

外界對於馬杜洛下台後流亡的目的地也有越來越多猜測，可能的國家包括古巴、土耳其、卡達與俄羅斯。

當被問到巴西是否也可能是馬杜洛流亡的選項時，阿莫林表示他不願揣測，以免被外界解讀成「鼓勵」此構想。但他補充：「庇護是拉丁美洲的制度，適用於左右兩派的人。」

他回憶，厄瓜多前總統古提瑞茲（Lucio Gutiérrez）也曾在2005年遭罷黜，並在巴西接受政治庇護。「我們甚至派飛機去接他。」而當時阿莫林正擔任該國的外長。

據悉，巴拉圭獨裁者斯特羅斯納（Alfredo Stroessner）1989年遭推翻後也流亡到巴西，並於2006年在該國首都巴西利亞（Brasília）去世。

與此同時，阿莫林仍希望川普傾向與馬杜洛達成「協商式解決方案」，並認為即使在情勢越來越強硬的氛圍下，和平轉型仍然有可能實現。他補充，任何有秩序的政治轉型都需要時間，他回憶巴西長達21年的軍事獨裁政權在1974年開始「緩慢、逐步且安全」地走向開放，最終在1985年回歸民主。

阿莫林也提議，可以舉行類似委內瑞拉2004年的罷免公投，作為緩解政治危機的1種方式。他說：「時任總統查維茲（Hugo Chávez）雖然有些不情願，但最終還是接受了這個想法。之後舉行了公投，而他贏了。」但阿莫林表示：「現在誰會贏，我就不知道了。」

