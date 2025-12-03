巴西總統魯拉與川普通話 同意聯手打擊組織犯罪

（中央社巴西利亞2日綜合外電報導）巴西總統府表示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與美國總統川普今天通話，同意加強兩國在打擊組織犯罪方面的合作。

法新社報導，魯拉是在他與川普於10月舉行首次正式會晤後致電川普，那次會晤在巴西利亞與華府關係連月緊張後，為改善雙邊關係帶來了轉機。

巴西總統府在聲明中指出，魯拉在這場40分鐘的通話中表示，兩國需要進一步合作以對抗組織犯罪。

這次通話正值美國於委內瑞拉海岸附近對涉嫌販毒分子發動空襲、引發緊張局勢之際。自9月初以來，相關行動已造成至少83人喪生。

魯拉強調，巴西警方近期展開多起行動，目的在切斷組織犯罪的資金來源，並已查出在海外運作的犯罪集團分支。

巴西總統府在聲明中指出，川普表示「完全樂意」與巴西攜手對抗這些組織。

川普則說，他跟魯拉「進行了一次很棒的通話」。

川普今天在白宮一場慈善活動中對媒體表示：「我們談到了貿易，也提到了制裁，因為正如你們所知，我曾針對某些…發生過的事情對他們實施制裁，但我們的對話非常愉快。」

經過多輪談判後，華府上月取消了針對部分巴西出口商品徵收的40%懲罰性關稅，包含肉品、咖啡及水果。

川普是在其盟友、極右派前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因策劃政變被判27年徒刑後，祭出加徵關稅措施作為回應。

魯拉表示，取消關稅是「非常正面的訊號」，但其他產品依然受關稅影響，雙方需持續協商。（編譯：張曉雯）1141203