巴西聖保羅圖書館遭持槍搶劫 馬諦斯、波爾蒂納里13件珍貴作品遭竊

位於巴西聖保羅市中心的馬裡奧·德·安德拉德（Mario de Andrade）圖書館於7日上午，遭兩名武裝歹徒闖入行搶。圖／翻攝自google map

位於巴西聖保羅市中心的馬裡奧·德·安德拉德（Mario de Andrade）圖書館於7日上午，遭兩名武裝歹徒闖入行搶，共計13件珍貴藝術品被盜，其中包括法國藝術家亨利·馬諦斯（Henri Matisse）八幅版畫，以及巴西藝術家坎迪多·波爾蒂納里（Candido Portinari）的五幅作品。軍警表示，事件未造成人員受傷，目前尚無嫌疑人被捕。

根據外媒報導，館方與軍警透露，兩名男子身穿工作服混入館內，亮出武器後制服保全人員，隨即將展出的版畫作品掠走。犯案後，兩人徒步朝安漢加巴烏（Anhangabaú）地鐵站方向逃逸。警力在周邊立即展開巡邏並協助館方人員，但截至下午1時仍未取得有效線索。

廣告 廣告

遭竊作品皆為正在展出的「從書籍到博物館」（Do Livro ao Museu）特展展品，馬諦斯（野獸派的創始人，馬諦斯與畢卡索、馬塞爾·杜象一起為20世紀初的造型藝術帶來巨大變革）的八幅作品出自其1947年出版的經典專輯《爵士樂》（Jazz），該系列以彩紙剪貼創作，是藝術家在二戰後手術康復期間的重要代表作之一，全球僅發行250套編號簽名版，在巴西僅存兩套。

波爾蒂納里（巴西最重要的畫家之一，以新寫實主義風格聞名）的五幅版畫則來自其作品《糖廠男孩》（Menino de Engenho），兩位藝術家的作品皆為展覽主打展品，其中馬諦斯作品更陳列於入口處，被視為策展亮點。策展人考埃·阿爾維斯（Cauê Alves）在接受電台《CBN》採訪時表示，馬諦斯的《爵士樂》系列不僅是20世紀現代藝術的重要創作之一，其收藏更承載了聖保羅20世紀40年代推動公共現代藝術收藏的歷史脈絡。

此外，被盜的馬諦斯《爵士樂》系列編號102之套版，曾在1990年代遭竊，後於2012年由阿根廷聯邦警察追回，輾轉於2015年歸還馬裡奧·德·安德拉德圖書館。

聖保羅文化與創意經濟部發聲明表示，遭竊展品均已投保，館內設有保全與監視系統，所有相關影像與資料均已提供給警方調查。報導中指出，馬裡奧·德·安德拉德圖書館於1926年落成，是巴西僅次於國家圖書館的第二大圖書館，建築以裝飾藝術風格聞名，1992年被市政府列為歷史地標。圖書館表示，因事件影響，館舍將於本週日暫停開放，重啟時間尚待另行公告。警方目前仍在現場進行勘驗，案件持續調查中。



回到原文

更多鏡報報導

急尋身體！他吃台南名店「喉嚨挖出2隻蟑螂腳」 網哀：我撈到完整1隻

健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍

2少女吃巧克力慘遭毒殺！幕後兇手竟是「父親小三」