巴西華僑第12屆運動大會登場 逾2000人共襄盛舉

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西華僑第12屆運動大會今日在聖保羅市COTP綜合體育訓練場隆重舉行，現場共有23個華僑社團、逾1200名選手參賽，連同觀眾共有超過2000人到場，場面熱鬧，展現僑界凝聚力與活力。

華僑運動大會是巴西僑界每兩年一次的盛事，本屆大會以「延續使命，接力傳承」為主題，期望透過運動傳承歷屆精神，推廣健康生活，促進僑社和諧與團結。

大會由各社團運動員繞場揭幕，駐聖保羅台北經濟文化辦事處隊伍率先通過司令台，隨後依序登場的隊伍包括中觀寺護法會、巴西一貫道總會、巴西台灣同鄉會、巴西台灣基督長老教會中會、巴西客屬崇正會、華人籃球及網球協會、佛教慈濟基金會巴西聯絡處、聖儒華文學校、國際佛光會等，共計23個社團，展現僑界多元面貌。

典禮中，與會人士齊唱巴西國歌並升旗，場面莊嚴。

本屆主辦單位國際佛光會巴西協會主任委員許永隆致詞，勉勵僑胞以運動促進和平與共融，承先啟後。今年3月上任的駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜首次出席並致詞，肯定大會多年來推動僑界身心健康與團結力量，強調活動對跨世代凝聚力的重要性。

聖保羅文教中心主任尤正才則指出，大會是僑界今年度壓軸盛事，透過運動建立友誼、深化認同，象徵社區活力。運動場主任馬耶達（Mario Maeda）也強調，運動是跨越國界、文化與連結家庭的重要力量。

在運動員代表宣誓、唱大會會歌、施放氣球及熱情大會舞表演後，正式展開各項比賽，包括賽跑、接力、跳遠、跳高、鉛球及混合接力等。運動員全力以赴，觀眾加油聲與歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。

場邊亦設有台灣美食攤位，提供車輪餅、蚵仔煎、珍珠奶茶、煎餃、刨冰等家鄉小吃，既滿足鄉情，也為選手與觀眾補充能量。

大會於下午圓滿落幕，閉幕典禮上將會旗移交給下屆承辦單位「巴西聖保羅中華會館」。理事長斯碧瑤致詞表示，期待2027年第13屆大會再度與僑界相聚，共同延續這份使命與傳承。（編輯：謝怡璇）1141116