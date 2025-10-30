巴西血腥一頁 警方與毒梟激戰132死

里約街頭，哭聲與槍聲交錯。巴西警方一場針對毒梟的突襲行動，卻釀成至少132人死亡的悲劇，創下當地史上最血腥紀錄。總統「盧拉」震驚，表示毫不知情，聯合國呼籲立即展開調查，終結暴力與恐懼的惡性循環。

特種部隊全副武裝展開突襲，貧民窟內濃煙直衝天際，牆上滿是彈孔。巴西里約熱內盧警方28號針對大型毒梟集團「紅色司令部」展開史上最致命行動，出動約2500名警力，並動用裝甲車、直升機與無人機。行動造成超過百人喪生，家屬悲痛欲絕。

民眾：「我認為大家都會同意，無論是否了解貧民窟的現實，一百人被處決，其中許多人被打中後頸或背部，這絕不能被認為是公共安全。」

數十具遺體排放街頭，居民在現場痛哭失聲。甚至指控警方阻止他們尋找親屬遺體，表示仍有許多平民在森林中受困或被射殺。

里約民警公共安全秘書 庫里：「我們所做的，是國家執行法院命令的合法行動，共有180張搜查扣押令，約100張逮捕令，那些選擇對抗我們的人被制止，警方的反應取決於犯罪分子的行動，就是這麼簡單。」

警方強調行動合法，但大規模死傷引發全國震驚。總統魯拉表示，聯邦政府事前毫不知情，已派員赴里約，與州長卡斯楚舉行緊急會議。聯合國更呼籲巴西需要全面改革警察制度，強調警方使用武力必須符合國際人權法，並要求立即展開調查。

聯合國人權辦公室發言人 烏達多：「巴西必須打破極端暴力的惡性循環，並確保執法行動，符合國際武力使用標準，我們呼籲對周二的事件，展開迅速 獨立和有效的調查，並進行全面的警務改革。」

巴西媒體指出，這場行動不僅揭示當地毒品問題的根深蒂固，也凸顯警方執法與人權保障之間的緊張關係。隨著國際壓力升高，巴西政府是否會推動制度改革，仍有待觀察。

