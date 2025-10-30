巴西警掃黑釀「史上最血腥鎮壓」 132人喪命屍橫遍野！民眾批政府濫殺

巴西里約熱內盧屍橫遍野。（翻攝X@Rembodinho）

巴西里約熱內盧近日爆發大規模掃蕩毒梟行動，警方出動約2,500名警力、裝甲車及直升機圍剿犯罪集團，結果演變成該市歷史上最血腥的鎮壓事件。根據巴西官方統計，目前死亡人數已攀升至132人，其中包括4名警員，場面慘烈、震驚全國。

街頭屍橫遍野 居民目睹慘狀崩潰痛哭

根據《紐約時報》報導，事發地點位於里約北區貧民區，民眾清晨3點多被狗吠聲驚醒，不久後區域電力與網路全數中斷，隨即爆發激烈槍戰。居民指出，清晨5點開始槍聲不斷，社區陷入戰區般恐慌。當地居民雷內．席瓦（Rene Silva）表示：「志工整晚從林地拖出一具又一具遺體，約50到60人。媽媽、妻子、小孩都在哭。」街頭遺體多被脫去衣物方便辨認，部分則由床單覆蓋遮蔽。

黑幫丟炸彈阻警 汽車焚燒築路障

警方此次鎖定的是巴西最大犯罪組織之一「紅色指揮部（Red Command）」，該幫派起源於1970年代監獄體系，近年勢力迅速擴張。警方指出，黑幫除使用重武器反擊，還動用無人機投擲炸彈，並縱火焚車築起路障，阻止警方進入據點。整起槍戰延續至深夜，學校停課、診所關閉、商家緊急拉下鐵門，民眾只能蜷縮家中避難。有人受訪時表示：「我趕緊把孩子關進房裡最安全的角落，整夜不知道外面發生什麼事。」

政府宣稱「成功」 民間揭屍數翻倍

警方最初宣稱共擊斃約60名毒販，然而當地志工與人權團體整夜搜尋後，於林地再發現約70具屍體，實際死者人數遠超官方說法。巴西輿論譁然，質疑警方「以戰爭之名行屠殺之實」。目前仍不清楚死者中有多少是黑幫成員，或有多少是被波及的無辜居民。

總統震驚下令調查 國際聚焦血腥掃蕩

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對事件表示震驚，已派部長級小組緊急飛赴里約調查，並承諾中央政府將協助法醫鑑定與真相釐清。事件發生之際，巴西正準備迎接聯合國氣候峰會，各國媒體紛紛聚焦這場「外交前的流血風暴」。

專家警告：暴力掃蕩只會讓惡性循環持續

犯罪學者穆嘉（Robert Muggah）直言：「我們一再看到這樣的失敗，靠武力無法摧毀犯罪網絡，卻年年上演同樣的『大規模行動』。」他建議政府應仿效聖保羅的案例，從黑幫的石油運輸與金融體系切入，才能真正削弱其根基，而非讓警方成為政治表演的工具。

