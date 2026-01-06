巴西譴責美對委內瑞拉動武 憂國際失序、選舉受影響

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）美國總統川普（Donald Trump）逮捕前委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際震驚。巴西總統魯拉政府表達強烈譴責，認為這是對南美洲主權的嚴重侵犯，並警告全球正陷入失序，憂心美國未來可能試圖影響巴西選舉。

巴西新聞網站G1今天報導，巴西總統府官員指出，這是自20世紀以來首次在南美洲直接使用武力以達成政治目的，且美方未提出任何正當化的敘事或外交辯解。巴西政府認為，美國行動背後涉及石油與戰略礦物的利益，未來可能擴及鈾等資源，對區域穩定構成威脅。

報導引述巴西總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）指出，對巴西而言，最嚴重的問題是「在南美洲使用武力」，這為國際秩序樹立了危險先例。

另一方面，CNN巴西新聞網今天報導，巴西駐聯合國大使達內塞（Sérgio Danese）在聯合國安理會緊急會議上強調，不能接受「目的合理化手段」的論點。他警告此舉可能導致國際強權決定何為正義，並呼籲安理會展現責任，以國際法為基礎維護和平。

G1時事評論家薩迪（Andreia Sadi）撰文則指出，魯拉政府同時憂心，美國未來可能試圖影響巴西選舉，取決於川普在巴西尋求的利益，並認為川普的行動並非出於意識形態，而是基於「商業邏輯」，尋求有利的交易。

文章指出，巴西政府目前採取高度謹慎態度，認為能源、貿易與影響力的競爭，正加劇拉美局勢的不穩定。（編輯：張芷瑄）1150106