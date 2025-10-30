巴西里約警方掃蕩黑幫爆衝突、死者驟增至119人 民眾大街排屍哭喊「殺人兇手」
巴西里約熱內盧警方28日大舉出動掃蕩貧民窟，與黑幫爆發大規模衝突，死亡人數一夜之間從64人爆增至119人。民眾29日上街抗議警方執法過當濫用武力，要求里約州長卡斯楚（Claudio Castro）下台。
美聯社報導，數十名貧民窟居民聚集在州政府總部前，高喊「殺人兇手！」並揮舞染成紅色的巴西國旗。
巴西將於11月3日至5日舉辦「世界市長氣候峰會」（C40 World Mayors Summit 2025），會前為維持治安，在里約熱內盧進行反毒及反恐行動，出動約2500名警力突擊阿萊芒（Alemão）與佩尼亞（Penha）兩大貧民區，與黑幫「紅色指揮部」（Comando Vermelho）爆發里約史上最致命的血腥衝突。
據媒體29日報導，這波衝突至少造成64人喪生，屍體在街頭一字排開，場面駭人。但時隔一天，死亡人數暴增至119人，包括4名警察。
外界很快對死亡人數與屍體狀況提出質疑，傳出部分遺體遭毀損並出現刀傷。巴西司法部長萊萬多夫斯基（Ricardo Lewandowski）表示，聯邦政府事前未接獲州政府的支援請求，他也是透過媒體才得知這場「血腥」行動。巴西最高法院、檢察官及國會議員要求卡斯楚提供行動詳情。
許多來自里約北區貧民窟的居民，騎機車前往里約州政府所在的瓜納巴拉宮（Guanabara Palace）參與抗議。56歲的人權人士薩萊斯（Rute Sales）在抗議中怒喊：「我們是被判死刑了嗎？別再殺我們！」
來自佩尼亞的家政工巴巴莎說：「這是一場屠殺。」她指出，自己的兒子在先前一次警方行動中喪命。
里約州警察廳長庫里（Felipe Curi）在記者會中表示，另有數具嫌犯遺體在樹林中被發現，他們當時身穿迷彩服與警方交火；但部分遺體的衣物與裝備被當地居民取走，此舉已涉及湮滅證據。
庫里說：「他們當時在樹林裡，全身穿著迷彩服、防彈背心並持有武器。如今許多人只剩內褲或短褲，就像穿越一道傳送門後換了裝一樣。」
佩尼亞居民29日將多具遺體搬上卡車，集中陳列在主要廣場，高喊「屠殺」與「要公義」，直到法醫人員抵達收屍。
50歲居民席爾瓦說：「他們可以逮捕嫌犯，為什麼要這樣殺人？很多人明明還活著、在求救。是的，他們是毒販，但他們也是人。」
庫里表示，逮捕的嫌犯人數增至113人，先前為81人，並查獲約90支步槍與超過1公噸毒品。
警方與軍方搭乘直升機、裝甲車與步兵同步展開行動，鎖定紅色指揮部。警方行動引發幫派開火與報復，全市陷入混亂；受影響地區學校及政府機構停班停課，道路被用作路障的公車封鎖，一些地區交通停擺。
佩尼亞許多商店29日上午仍關門未營業。當地行動人士桑提亞哥（Raull Santiago）說，他與團隊在黎明前發現約15具屍體。
他指出：「我們看到背後中彈、頭部中彈、刀傷、手被綁住的屍體。這種殘酷與仇恨的程度，只能稱之為屠殺。」
最高法院法官摩拉埃斯（Alexandre de Moraes）已要求卡斯楚說明行動內容，並排定下月3日與里約州長、軍警與民警首長召開聽證會。
巴西國會參議院人權委員會也要求州政府說明，里約檢察官辦公室則要求卡斯楚證明，行動確實無其他更溫和手段可達成目標。聯邦檢察總署亦要求法醫研究所，確保驗屍報告完整記載所有傷勢，並附照片與X光影像。
卡斯楚28日宣稱，里約正在對抗「毒品恐怖主義」，此用語呼應川普政府當年打擊拉美毒品走私的論述。他29日仍稱此次行動「成功」，除4名警員殉職外。州政府堅稱，所有被擊斃的嫌犯均對警方進行反抗。
里約近幾十年多次發生致命警方掃蕩行動。2005年3月，在佛羅明斯低窪地區（Baixada Fluminense）」曾有29人喪生；2021年5月，小鱷魚社區（Jacarezinho）貧民窟行動也造成28死。
然而，本次行動的規模與死亡人數均創新高。多個非政府組織與聯合國人權機構，對死亡人數提出嚴重關切，呼籲調查。
聯合國人權事務高級專員辦公室發言人烏達多（Marta Hurtado）表示：「我們完全理解要應對像『紅色指揮部』這樣暴力且組織嚴密的團體所面臨的挑戰，但巴西必須終結這種極端殘暴的循環，確保執法行動遵守國際間對武力使用的標準。」她並呼籲徹底改革警政制度。
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）29日晚間在X平台表示，他已指示司法部長與聯邦警察總監赴里約會晤卡斯楚。
魯拉說，巴西不能接受有組織犯罪繼續「摧毀家庭、壓迫居民，並在城市中散播毒品與暴力」。
里約警方表示，此次行動目標是逮捕「紅色指揮部」頭目，並遏制其在貧民窟擴張勢力。幫派據稱使用綁上手榴彈的無人機攻擊警方。州政府在社群平台公布一段影片，疑似顯示無人機從空中發射爆裂物。
來自保守派自由黨（Liberal Party）的卡斯楚批評聯邦政府支援不足，稱「里約孤軍奮戰」。司法部則反駁，已依州政府要求11度延長國家部隊部署。
魯拉政府國會聯絡人霍夫曼（Gleisi Hoffmann）表示，確實需要更多協調行動，但也舉出聯邦政府近期打擊洗錢的成果。
司法部長萊萬多夫斯基則說，這明顯是一場極度血腥與暴力的行動。他告訴記者：「我們應該思考這類行動是否符合民主法治原則。」
智庫「巴西公共安全論壇」（Brazilian Forum on Public Safety）專家烏喬亞（Roberto Uchôa）指出，近年來犯罪幫派勢力在全國擴張，這類掃蕩行動並未削弱他們的力量。
他說：「像這樣殺掉超過100人，並不會阻止『紅色指揮部』壯大，死去的人很快就會被取代。」
