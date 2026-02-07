巴西電動車市場快速成長 消費者滿意度高9成願再買

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西電動車市場近年快速成長，消費者滿意度更位居全球前列。根據最新調查，92%的巴西車主表示願意再次購買電動車，僅有1%考慮回到燃油車，顯示電動車已逐漸成為巴西人長期的交通選擇。

巴西新聞網站UOL近期報導引述全球電動車駕駛調查（Global EV Driver Survey 2025）數據顯示，巴西消費者的滿意度（92%）高於全球平均（87%），與德國（91%）和挪威（95%）相近。受訪者指出，低運行成本、科技配備、環保意識以及駕駛舒適度是主要原因。約68%的巴西車主認為減少碳排放是購車的重要動機，顯示環境因素在消費決策中日益重要。

另據巴西Forbes網站指出，在銷售數據方面，巴西2025年電動與混合動力車銷量達22.3萬輛，較前一年成長26%，占輕型車市場的9%。其中，插電式車型（純電與插電式混合）占比最高，顯示消費者對續航力與充電便利性的需求逐漸提升。地理分布上，聖保羅所在的東南部仍是最大市場，但南部與東北部成長顯著，反映電動車逐步走向全國普及。

進入2026年，電動化趨勢更加明顯。根據新聞網站G1今天報導引述巴西汽車製造商協會（Anfavea）統計顯示，今年每6輛新車中就有1輛為電動或混合車，創下歷史新高。其中35%為本地生產，凸顯國產化在轉型中的重要角色。政府推動的「永續汽車計畫」更進一步刺激市場，透過減免工業產品稅（IPI）鼓勵高效能、低排放的國產小型車，銷量在一年內成長逾20%。

報導指出，儘管基礎設施仍是挑戰，約40%的巴西車主在長途旅行時仍擔心充電站不足或故障，但業界已加速布局，從聖保羅、里約等大城市擴展至中西部與東北部。專家認為，隨著充電網絡擴張與更多平價車型上市，巴西電動車市場有望持續成長。

綜上調查與銷售數據顯示，巴西消費者不僅接受度高，且展現強烈忠誠度。分析指出，巴西已跨越「嘗試期」，電動車正逐漸成為主流選項，並可能在未來數年引領拉丁美洲的交通轉型。（編輯：唐聲揚）1150207