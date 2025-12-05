社會中心／綜合報導

〝館長〞出意外了！巴西一名55歲的博物館館長〝羅特內格羅〞，在當地時間12月1日，去健身房進行臥推訓練時，疑似手沒抓緊，加上槓片也沒固定好，導致槓鈴重壓胸口。事後，這名館長還能自行站立，但走沒幾步，就倒地不起，送醫不治。

健身房裡，一名身穿白色T-shirt的男子，躺在臥推架上，準備把手裡的槓鈴舉起。下一秒，整支槓鈴突然滑落，重壓胸口，他起身後沒幾秒，就倒地不起，一旁的其他人，趕緊上前關心，沒想到，這名男子送醫後，依舊回天乏術。體育博士胡崇偉表示，沒有做好安全架啦，再來可能是他的重量在跳躍太快了，所以他瞬間往下降的時候，壓到他的胸，就好比我們今天開車，突然間失速去撞到胸口，那當然容易就會造成死亡。

巴西館長臥推疑槓片沒固定好 槓片砸落胸口送醫不治

"館長"健身過程發生意外不幸身亡。（圖／翻攝畫面）

這一起健身意外，發生在巴西東部的城市〝奧林達〞。12月1日，有一名55歲，熱愛健身的博物館館長〝羅特內格羅〞，他去健身房進行臥推訓練時，疑似手沒抓穩，加上槓片也沒固定好，導致重心不穩，槓片重擊胸口。雖然這名館長，遭受重擊後，還能自行站立，但走沒幾步後，隨即倒地，送醫搶、宣告不治，羅特內格羅任職的博物館，也發文哀悼。體育博士胡崇偉還說，在做的時候，如果沒有保護措施，它可能就碰到胸前胸口了，那我在這個安全的地方往上推，它就不會危險，最後再做一個完成的動作。

巴西館長臥推疑槓片沒固定好 槓片砸落胸口送醫不治

"館長"健身過程發生意外不幸身亡。（圖／翻攝畫面）

類似的意外，在健身房裡層出不窮，專家提醒，相關的防護措施不可少，運動健身的過程中，也必須隨時注意自己的身體況狀，才能降低意外發生。





