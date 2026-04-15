巴西駐台代表喊一中 外交部：勿讓外人認為有機可乘

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（中央社記者楊堯茹台北15日電）巴西駐台代表桑路易稱「台灣是中國一部分」，外交部政務次長陳明祺今天表示，持續表達強烈抗議，會把此議題帶到行政院經濟外交工作小組進行跨部會討論；國內政治領袖應對中華民國有清楚認識，勿讓外人認為有機可乘。

桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受上報專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家。國民黨主席也持此看法，巴西為什麼要有不一樣的意見，台灣內部都無明確共識。

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民進黨立委林楚茵上午在立法院外交及國防委員會質詢時關切，外交部對巴西駐台代表發言的因應。

陳明祺答詢時表示，巴西駐台代表目前正在休假。外交部第一時間表達強烈抗議與關切，也約當面會晤，後續還會有相關行動，但仍必須兼顧雙邊關係以及外交禮節的考量。

陳明祺強調，國內政治領袖對於中華民國存在，必須要有非常清楚的認識，不要讓外人覺得是有機可乘，尤其中國利用此機會大肆宣傳其觀念，此遺憾其來有自。希望民眾對於中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實，都有清楚認知。

林楚茵追問反制武器為何，尤其巴西為台灣第二大黃豆進口國，並強調經濟才是關鍵工具。

陳明祺回應，會就此進行研議。糧食、能源等面向的多元化至關重要，友邦巴拉圭表達希望與台灣有更多黃豆上的合作，正與農業部密切配合；外交部將強化跨部會合作，將把此議題帶到行政院經濟外交工作小組研議，同時持續表達抗議。

民進黨立委沈伯洋另關切，韓國電子入境卡刪除錯列CHINA（TAIWAN）的爭議欄位，外交部交涉過程。

陳明祺答詢時說明，外交部以務實為交涉原則，韓方面對中國非常大的壓力，「我們心裡知道發生什麼事，給予韓方空間與時間調整」；歡迎韓方推出「便利旅客」的務實做法，這是正面的，外交部滾動檢討對韓關係，尤其台韓面對同樣安全圖像，且雙方民間交流密切。

對於中國外交部對此重申一中原則是國際共識，陳明祺會前接受聯訪時直言，兩岸互不隸屬是世界主要國家所認可，把自己的主張包裝成共識「實在是非常可笑」。

針對丹麥將台灣民眾居留證國籍、出生地錯列中國，歐洲司長黃鈞耀則在答詢時提到，已取消丹麥駐台代表部分禮遇，雙方都還在溝通當中；丹麥國會議員、丹麥媒體已清楚表達對台灣的支持。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，併請國家發展委員會列席，並備質詢。（編輯：張若瑤）1150415