巴西駐台代表挺一中 外交部抗議
巴西駐台代表桑路易近日接受專訪稱「台灣是中國的一部分」、「連國民黨主席也持類似看法」，外交部13日表達嚴正抗議，重申兩岸互不隸屬為客觀現狀。至昨晚截稿前，巴西商務辦事處並無回應。陸委會副主委梁文傑表示，台灣最大在野黨對國際社會傳達錯誤訊息，這就是擔心的後果之一；國民黨發言人牛煦庭則指出，按憲法精神與國際現況，兩岸本就屬於特殊關係，不是民進黨自行詮釋可以改變。
桑路易12日在媒體專訪中表示，多數國家不承認台灣為獨立國家，「連台灣內部都沒有共識」、「不只巴西不承認台灣是獨立國家，就連國民黨主席也持類似看法」。
外交部指出，昨天上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切，提醒依據國際法，外交代表應遵守不干涉駐在國內政的義務，並強調中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，此為舉世皆知的事實，也是客觀現狀。
梁文傑昨直言，這就是擔心的後果之一，對中共來講，如果能讓台灣最大在野黨說出「台灣問題是中國內政問題」、「不要讓外國人介入」等，政治上就是非常大的勝利，對國際社會造成很錯誤的訊息。
他續批，「對台10項利多」就是新瓶裝舊酒，對台灣實質利益其實不大，但對岸換得重大的宣傳勝利和統戰勝利，對台灣的國家生存有重大影響。
國安局長蔡明彥昨也說，中國以同樣的外交敘事模式，跟金磚國家透過輿論影響台灣的國際地位，國安局已注意這部分，也在統整到底中共接觸哪些國家。
他指出，關注重點包括哪些國家在所謂「一中框架敘事」配合中共立場、敘事的切入點是什麼？像巴西駐台代表認為台灣是中國的一部分，但對方也含蓄表示「尊重所謂的一中原則或各自的一中政策」，另有些國家則表示反對台獨，有的引述聯合國2758號決議。
牛煦庭回應，民進黨若要堅持路線，早就該發動正名制憲、貫徹台獨；但若要務實處理兩岸關係，就該正視現狀、擱置爭議，而非挑肥揀瘦、吃自助餐、搞政治操作。
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