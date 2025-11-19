巴西黑人意識日：歷史記憶與當代挑戰

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）11月20日是巴西的「黑人意識日」，當地社會再度聚焦於黑人群體的處境，從制度性歧視到暴力現實，數據揭示了不平等現象持續存在。

黑人意識日（Black Consciousness Day）的由來可追溯至1695年11月20日，當時美洲最大黑人聚居地帕爾馬雷斯的領袖尊比（Zumbi dos Palmares）為抵抗奴隸制度而犧牲。尊比象徵自由與抗爭的精神，這一天也因此成為黑人群體的象徵性日子。

過去，巴西官方歷史主要強調1888年5月13日的「廢奴日」，將焦點放在白人公主伊莎貝爾（Isabel）身上。但學者指出，在廢奴法令頒布前，已有大部分黑人透過抗爭或法律文書獲得自由。巴西政府因此選擇將11月20日作為紀念日，並在2023年確立為國定假日，是一種修正歷史敘事，凸顯黑人群體的主體性與抵抗精神。

最新研究揭示，黑人群體在面對種族歧視時仍遭遇制度性障礙。巴西通訊社（Agência Brasil）調查顯示，超過一半的黑人與棕色人種不知道如何舉報歧視案件，僅有兩成的人相信舉報能帶來法律行動。專家稱這反映出「資訊鴻溝」，使得黑人在制度面前處於弱勢，舉報途徑不透明甚至令人卻步。

另一方面，財經報（Valor Econômico）報導引述巴西iFood永續長歐澤梅拉（Luana Ozemela）指出，黑人意識提醒巴西，種族問題不只是歷史記憶，且深刻影響權力、資源與機會分配。黑人身份不應僅被定義為痛苦，而是作為政治與法律主體的存在，象徵著深刻的歸屬感與社會根基。

然而，巴西工會CUT公布的2025年安全年鑑數據顯示，黑人仍是暴力的主要受害者。2024年，82%的警察致死案件受害者是黑人，整體暴力死亡案件中黑人佔79%。在女性謀殺案中，63.6%的受害者是黑人女性，多數死於伴侶或前伴侶之手。工會代表阿吉雅（Almir Aguiar）表示，巴西存在「有色暴力」，並呼籲政府制定嚴肅的公共政策來對抗種族主義。

綜合歷史與現實，黑人意識日既是歷史的回望，也是現實的映照；巴西黑人群體的處境揭示了制度性種族主義的持續存在。這一天不僅是紀念，更是呼籲：唯有正視不平等，才能建構一個真正公平、公正的國家。（編輯：陳承功） 1141120