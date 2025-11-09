巴西龍捲風肆虐 至少6死逾750傷

天災頻傳，南美洲國家、巴西，南部的、巴拉那州，當地時間7號，遭到強烈龍捲風重創，狂風夾帶豪雨橫掃之後，釀成6人死亡、7百多人受傷。有一座小鎮，9成房屋的屋頂被掀翻、或倒塌，街區滿目瘡痍，災後居民在廢墟中，搶救財物。外電 李玉芳 20251109 10:11:07

房屋變成瓦礫堆、民眾撿拾可用的物品

民眾 薩巴迪尼：「我回到家發現自己無家可歸，在重建家園前都沒家了。」

巴西西南部城市、伊瓜蘇河畔里奧博尼圖 、遭到強烈龍捲風襲擊，夷平多個街區，至少6人死亡，超過750人受傷。當地政府表示，全市90%的房屋和公共建築遭到破壞

廣告 廣告

伊瓜蘇河畔里奧博尼圖市長 博維諾：「當你乘飛機飛越該地區，親眼目睹那裡的景象時，你會感到震驚。」

當局表示，這起強烈龍捲風的風速、每小時高達250公里。受災民眾回憶起當時仍心有餘悸

民眾 查加絲：「狂風襲來 把我捲了起來，撞到烤架上 ，我試著爬起來 但又摔倒了，躲到一塊掉落的金屬板下面。」

由於災情太過慘重，巴拉納州州長宣布、全州哀悼3天，並進入公共災難狀態、這將可動用緊急資金，加速救援進度。目前包括消防員、和民防人員在內的救援隊，抓緊時間清理廢墟，希望盡快恢復基本公共服務。救援物資也陸續抵達當地，幫助災民度過難關。

更多 大愛新聞 報導：

巴西血腥一頁 警方與毒梟激戰132死

巴西"蚊子工廠" 干擾基因防治登革熱

