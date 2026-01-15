巴西、泰國也禁！川普無限期暫停75國移民簽證申請 稱減少公共負擔

編譯莊佳芳／綜合報導

美國政府宣布，自21日起無限期暫停受理來自75個國家的移民簽證申請。國務院表示，此舉旨在避免不符資格的移民成為公共負擔或占用美國社會資源。受影響國家包含伊朗、俄羅斯與索馬利亞等國。

但外媒報導，根據研究移民消耗的公共福利其實比本土美國人還少，專家也指出，此舉不僅將衝擊準備申請移民的外國公民，恐連帶影響到在美的移民家庭。

美國政府將在21日開始，無限期暫停受理來自75個國家的移民簽證申請。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示國務院將行使權力，防止不符資格的移民入境，避免他們成為公共負擔或佔用美國的社會資源。同時，他也表示國務院將重新評估移民處理程序。

此次受影響的國家包含阿富汗、伊朗、俄羅斯、索馬利亞等國，其中有些國家公民本來就難以成功申請美國簽證，但對巴西、泰國等同樣被列入黑名單的其他國家而言，這項措施恐將帶來重大衝擊。

CNN報導，被暫停受理的簽證種類包含工作簽證與親屬移民簽證，非移民簽證包含學生簽證與旅遊簽證等則不受影響。國務院表示，這次的行動將持續到美國能確保移民不會從美國人民手中搶走財富，目的是確保美國人民的慷慨不再被濫用。

美國將無限期停止受理75國的移民申請，受影響的簽證類型包含工作簽證與親屬移民簽證，但學生簽證與旅遊簽證不在此範圍。（示意圖／PIXABAY）

研究顯示移民使用的福利比本土美國人更少

移民政策研究所（MPI）美國移民政策項目副主任格拉特（Julia Gelatt）分析表示，川普政府此舉影響的範圍將遠超過實際受簽證遭拒所影響的人，許多移民家庭會為了避免未來簽證受影響而不敢領取本應享有的公共福利。

但《衛報》表示，川普此舉並沒有研究支撐，相反地，根據2025年2月由美國智庫「卡托研究所」（Cato Institute）所發表的論文顯示，以人均計算，美國本土出生的人消耗比所有移民消耗更多的福利和補助，2022年移民的人均福利和津貼消耗量甚至比美國本土出生的人少21%。

川普過去曾稱支持合法移民

《衛報》報導，川普政府目前對移民的打擊力道已經達到歷史最強，根據國務院說法，川普重返白宮以來已經撤銷了超過10萬份的簽證，國土安全部上個月的報告則指出，有超過60.5萬人被驅逐出境，另外有250萬人選擇自行離開美國。

報導表示，川普現在所為與他在第一任期的國情報告相悖，當時川普稱支持合法移民，並稱移民豐富並強化了美國社會，他還表示，希望移民以「前所未有的規模」合法進入美國。

川普過去曾說支持合法移民，但如今卻將移民政策收緊至歷史最嚴格。（圖／翻攝自truthsocial @realDonaldTrump）

川普曾表示不歡迎索馬利亞移民

國土安全部在本月展開史上規模最大的移民執法行動，派遣2000名聯邦執法人員前往明尼蘇達州最大的都市明尼阿波利斯地區，查緝有關索馬利亞裔居民的詐欺指控，再加上同一地區發生的古德（Renee Good）槍擊事件，引爆民眾反川情緒，紛紛走上街頭抗議。

《衛報》報導，川普政府相當關心索馬利亞裔美國人的議題，川普甚至在上個月的內閣會議中，稱明尼蘇達州民主黨籍的索馬利亞裔眾議員歐瑪（Ilhan Omar）是垃圾，並表示他不希望索馬利亞人從哪裡來的就回哪裡去。

