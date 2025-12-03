巴西「獅鷲」戰機首射「流星」 確立空防核心地位

記者潘紀加／綜合報導

巴西空軍JAS-39E（巴西型號為F-39E）「獅鷲」戰機，日前首次試射「流星」（Meteor）中程空對空飛彈，確認該型機未來作為空防核心的實力，也為其他JAS-39E用戶提供重要參考數據。

模擬打擊高速移動敵機

軍聞網站「The Aviationist」報導，這項「視距外技術演習」（EXTEC）11月27日在巴西東北部納塔爾空軍基地附近進行，由暱稱「美洲豹」的巴西空軍第1防空大隊執行、安納波利斯後勤大隊提供技術和後勤支援，巴西航空工業公司（Embraer）與瑞典紳寶（Saab）則派團隊到場協助測試。

廣告 廣告

F-39E戰機在測試中，以「流星」飛彈對Mirach 100/5靶機進行2次實彈射擊，模擬應對敵機在空中高速移動情境，驗證打擊精準度與各式戰術可行性。

此次測試動員10架不同機型和跨單位協同作戰，除了4架F-39E外，還包含扮演假想敵的AMX A-1M輕型攻擊機，以及E-99預警機、P-3AM和P-95BM反潛巡邏機、A-29「超級大嘴鳥」輕型攻擊機、H-36「獰貓」直升機等，負責監控禁飛區附近海空域狀況，以及執行潛在搜救任務。

預計明年投入實戰部署

報導說，巴西空軍計畫明年將F-39E投入實戰部署，而這項測試可望確立該型戰機在未來數十年國家防空計畫中的核心地位，也為瑞典、哥倫比亞、泰國，以及在波羅的海執行「空中警戒」任務、目前主要搭載IRIS-T短程空對空飛彈的北約同型機等，提供JAS-39E與「流星」飛彈整合的數據參考。