巴西「COP30」場館驚傳大火！全球氣候談判被迫中斷

巴西貝倫（Belém）舉行的聯合國氣候變遷峰會（COP30）於美東時間20日，因場館突發火災而全面中斷。（合成圖／翻攝自X平台／@Anyguima2217）

巴西貝倫（Belém）舉行的聯合國氣候變化大會（COP30）於美東時間20日因場館突發火災而全面中斷，當時各國正在嘗試敲定全球氣候行動關鍵協議的最後階段，隨著談判陷入停擺，峰會進度恐再度延後。

綜合外媒報導，火災發生於會議中心的展館區域，濃煙瞬間竄上牆壁與天花板，嚇壞許多與會者。《BBC》與《衛報》記者目擊火焰與濃煙後被緊急帶離現場。雖然消防隊與聯合國安全人員在6分鐘內控制火勢，但至少13人因吸入濃煙接受治療，其中包括多名第一時間進入現場的應急人員。

數名國家代表被迫滯留在高溫潮濕的場館外，有些代表甚至只能在加油站屋簷下躲避。《BBC》記者形容現場「一片恐慌」，人群迅速奔逃，聯合國保全則高喊要求大家緊急撤離。

火災起因仍待調查，但多名目擊者及巴西地方消防單位初步認為可能與一台電器設備（可能是微波爐）故障有關。火焰更燒穿這個由舊軍用機場改建的場館外層帆布，畫面顯示有人試圖用滅火器壓制火勢，但最終無奈撤離。

（合成圖／翻攝自X平台／@FlavioBolsonaro）

大火爆發時，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稍早才呼籲各方在峰會上取得具體成果，尤其是釐清逐步減少化石燃料依賴的爭議性議題。然而火災導致現場秩序完全被打亂，場館自下午2時起全面清空，代表可能需等待數小時才能返回。

此次火災的發生時機尤其敏感，因為COP30主席國原預計在當天下午公布峰會成果的核心文本、新版「mutirão」決策草案（葡萄牙語mutirão原意為社區居民集體合作完成某項任務，引申為全球氣候行動需要所有國家、產業、學術界和社會各界共同參與和協作）。

該文本可能包含制訂全球「逐步脫離化石燃料」轉型路線圖的選項。主席國原本正與各大談判團體展開關鍵協商，但火災迫使所有進程立即中止。

聯合國表示，消防隊正在檢查場館結構安全，巴西當局已暫時接管峰會場地。數千名與會者與近200個國家代表目前仍在等待下一步指示。

