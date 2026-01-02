巴西2026大選 美國因素成關注焦點

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）2026年拉丁美洲多國將舉行總統及國會選舉，其中巴西的選戰備受矚目。分析指出，美國總統川普近年多次介入區域選舉，可能在巴西及哥倫比亞等大國再度施加影響，引發外界關注。

根據BBC巴西新聞網今天報導，巴西將於10月4日舉行大選，若無候選人首輪過半，將於25日舉行第二輪投票。現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預料將尋求連任。儘管年逾八旬，魯拉仍維持一定支持度，並在去年與川普（Donald Trump）的貿易衝突中塑造「捍衛國家主權」形象，成功扭轉民調頹勢。

右派陣營前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則因涉企圖政變遭判刑而陷入分裂。波索納洛推舉其子、參議員佛拉維奧（Flávio Bolsonaro）參選，但黨內尚有多位州長被視為可能人選，包括聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）。政治學者認為，若右派無法整合，魯拉有望在首輪即勝出，創下巴西總統選舉首度「第一輪即當選」的紀錄。

報導指出，川普政府近年在拉美選舉中展現強硬手段。去年他曾警告阿根廷與宏都拉斯若右派失利，美國將削減援助，最終兩國選舉結果皆符合川普期待。專家指出，川普對巴西的態度出現微妙轉變，先前因波索納洛案與魯拉對立，後來又達成和解，取消部分貿易制裁，這使巴西成為少數川普與左派政府維持合作的案例。

然而，報導引述觀察人士提醒，若魯拉因健康或其他因素無法參選，巴西左派恐陷入領導真空。若巴西或哥倫比亞的左派政府在今年選舉失利，將可能進一步削弱拉美左派在區域的力量。（編輯：陳承功）1150103