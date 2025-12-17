巴西25歲網紅墜樓 被丈夫丟下10樓！最後畫面曝光

網紅瑪莉亞墜樓身亡，全案仍在調查。（圖／翻攝自IG）





巴西一名25歲的女網紅瑪莉亞（Maria Katiane Gomes da Silva）近日因墜樓身亡，其丈夫艾力克斯（Alex Leandro Bispo dos Santos）起初聲稱她是輕生，但監視器畫面卻與他的證詞相反，經過一番調查，警方認為瑪莉亞是被艾力克斯推下樓的，依涉嫌女性殺害罪逮捕艾力克斯。

據《太陽報》報導，事發在11月29日聖保羅市南區的一棟公寓，40歲的艾力克斯抱著瑪莉亞，並向趕抵的救護人員表示，瑪莉亞是自行輕生的，然而警方調閱監視器後，發現事情並不單純。

監視器影像顯示，瑪莉亞死亡的前幾分鐘，在停車場被艾力克斯毆打，暴力行為持續到電梯內，艾力克斯掐住她的脖子，隨後把瑪莉亞強行拖出電梯，瑪莉亞則是死命抓著電梯門，約1分鐘後，艾力克斯獨自回到電梯，雙手抱頭坐在地上，不久後就發生墜樓事件。

警方認為瑪莉亞並非單純墜樓，而是被艾力克斯從10樓陽台推下身亡，在案發後9天將其逮捕，全案目前仍在調查中。瑪莉亞經營彩妝、旅遊與身心健康有關的內容，社群累積了不少粉絲，卻在花樣年華之時遭遇不幸，留下與前任所生的女兒。

