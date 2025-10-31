巴西31歲健美冠軍「因愛貓離世」太傷心 突中風身亡

健美冠軍里卡多在愛貓離世後不久猝逝。（圖／翻攝自IG／kadusantos93）

巴西一名31歲健美冠軍里卡多（Ricardo Nolasco dos Santos）近日驚傳中風猝逝。據悉，里卡多曾11次贏得健美冠軍，並2度拿下世界肌肉大賽總冠軍，在社群網路擁有上萬名粉絲，7月曾在比賽中求婚向女友成功，不料在他的愛貓巴基（Baki）去世不久後，於10月20日因中風與肺部感染離世，年僅31歲。

里卡多7月在比賽中向女友求婚成功。（圖／翻攝自IG／kadusantos93）

綜合外媒報導，里卡多的母親伊娃（Iva Nolasco）透露，兒子因為愛貓巴基去世悲痛不已，情緒低落，某天在與朋友外出用餐後血壓飆升，「他抱怨頭痛，開始出現癲癇，然後就中風了」，醫院診斷他腦出血部位有腦損傷，最終引發肺部感染不幸身亡。

里卡多的未婚妻莎賓娜（Sabrina Wollman）也在社群上發文悼念「我的愛人，我們來世再見」。莎賓娜表示，和里卡多交往的4年，是她生命中最幸福的時光，「現在我明白，巴基之所以離世，是因為牠不願活在一個沒有你的世界」。

