巴西AquaPraça漂浮廣場，亞馬遜河上的氣候地標

當建築不再固守於陸地，會呈現出怎樣的姿態？在淡水與海水交融的亞馬遜河口，一座名為 AquaPraça 漂浮廣場的建築，相當引人矚目。那是由意大利 Carlo Ratti Associati 和美國 Höweler + Yoon Architecture 兩大建築團隊聯手打造的作品。

這座漂浮廣場先在2025年威尼斯建築雙年展首次登場，之後便跨越大西洋到巴西Belém參加COP30氣候大會，現在已經成為當地永久的文化地標。

AquaPraça面積超過4,300呎，就像一座漂浮在水上的島嶼。它利用簡單的浮力原理，透過控制進水和排水來調整高度，場地可以容納超過150人舉辦展覽或活動。當人們站在上面時，會感覺自己離水面很近，能親身感受到水位的變化。這種設計打破了人與自然的距離，讓訪客以全新的角度去看待環境變遷。

AquaPraça

不只是一個廣場，更是一個實驗平台。它讓人們思考如何與不斷上升的水位共存。遊客站在這個漂浮平台上，能直接體驗到自然力量與建築結構的互動。

目前AquaPraça漂浮廣場已經成為當地的永久設施，更成為Belém不可錯過的城市地標。無論是參加展覽還是單純來感受水面上的寧靜，這裡都為訪客提供了獨一無二的視角。

