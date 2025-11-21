巴西COP30展館失火 疏散上萬名與會者

火勢非常大，上方燒破一個大洞，巨大濃煙不斷往上竄。

目擊者安德烈迪指出，「有人跟我說可能是電線方面發生問題，我想起火燃燒的是義大利的展區，大家在喊失火了，但我看不到任何出口，我們真的非常努力，卻發生這事。」

官員表示，火勢發生在吸引了上萬名與會者的「藍區」入口附近一個國家展館，為巨大帳棚。目前已被控制，無人受傷。群眾被疏散，場館外正下起小雨。

印尼代表團成員拉克索諾表示，「因為火災的關係，我想我們的協商將暫時停止，我們必須趕上進度，因為大部分代表團在接下來一、兩天就會離開貝倫。」

火災發生時，各國部長正深入談判，試圖打破在化石燃料、氣候融資與貿易措施上的僵局。而本屆為期2週的會議，就剩不到48小時就要落幕。

氣候政策專家珍妮佛摩根表示，「如何縮小各國在其國家計畫中的承諾，及升溫控制在1.5°C目標的雄心，他們能就提升整體努力提出什麼說法，能否提出關於終結伐林與逐步脫離化石燃料的藍圖。」

氣候資金方面也是核心問題之一，多國代表團能否為最貧困國家做出最適切的調配目標。原本這些，都預定在19日之前要達成共識，但是來不及。如今更因這場火災，會場關閉至當晚8時。

主辦國巴西強調，各方仍得努力尋求共識，這對加速全球氣候行動至關重要，各國也需要具體執行這些承諾。