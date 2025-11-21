巴西COP30展館火警 中斷氣候協商幸無傷亡

在巴西舉行的第30屆聯合國氣候變遷峰會（COP30）進入倒數，當地時間20日下午卻傳出火警，氣候峰會一個場地因不明原因起火燃燒，火勢猛烈，將帳篷燒出一個大洞，迫使所有人員緊急撤離，有人嘗試用滅火器撲滅火勢，所幸沒有造成傷亡。

在火警發生當下，各國官員正針對削減化石燃料進行談判，不過突如其來的火警導致會議中斷，而這場為期兩週的峰會僅剩最後一天，聯合國秘書長呼籲各國達成協議，解決氣候危機。

峰會展場內突然竄出火勢，所有人員緊急撤離。圖／路透社、美聯社

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

