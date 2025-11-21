巴西COP30重大火災！ 氣候峰會倒數2天談判一度停擺
巴西舉辦的聯合國氣候峰會COP30，發生重大火災，現場竄出熊熊火焰，甚至燒掉剛果館的牆壁，儘管消防迅速撲滅火勢，不過還是造成13名與會者，吸入濃煙嗆傷。而峰會進入倒數第二天，談判也因此一度陷入停擺。
聯合國氣候峰會COP30在巴西貝倫舉辦期間發生重大火災事件，現場竄出熊熊火焰，甚至燒毀剛果館的牆壁。儘管消防人員迅速控制火勢，仍有13名與會者因吸入濃煙而受傷。這起事件發生在峰會進入倒數第二天之際，導致原本就存在分歧的氣候談判一度陷入停擺。同時，場外示威活動持續進行，呼籲各國領導人不要只是空喊口號，而是盡快展現實質成果。
巴西貝倫舉辦的聯合國氣候峰會COP30「藍區」國家館區域於當地時間週四下午1點多發生火災。監視器畫面顯示，火勢最初只有零星火光，但不到30秒就爆發出濃煙，引起現場一片慌亂。橘紅色的火焰不斷向上竄升，伴隨著濃濃煙霧，導致大批民眾緊急撤離。隨著火勢越燒越烈，附近人群也變得越來越緊張，有目擊者大喊「快逃」。
一位撤離的民眾表示，當時根本不知道要往哪裡逃，感到有點茫然，大家都在奔跑，都在喊著火了，但卻看不到任何出口。火災發生時展區人來人往，剛果館的牆壁甚至被燒毀。數十名警衛迅速拉起封鎖線，敦促國家代表和與會者趕緊撤離，同時消防隊也趕到現場處理。
所幸火勢在6分鐘內就得到控制，但仍有13人因不慎吸入濃煙而當場接受治療。氣候政策專家Jennifer Morgan認為「巴黎協定」正在向前推進，她表示這80個國家正在努力爭取，但他們也遭到一些人的強烈反對。COP30進入倒數兩天，這場火災也讓原本就存在許多分歧的氣候峰會談判一度陷入停擺。在場外，示威活動持續進行，有示威者戴著美國總統川普的大頭面具，手拿電鑽往地球模型猛鑽，要求各國領袖不要只是空喊口號，希望能盡快看到COP30的具體成果。
