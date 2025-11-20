巴西COP30 外交部感謝7友邦為我執言

關於友邦在「聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會」(UNFCCC COP30)為我執言的情況，外交部今天(20日)表示，今年共有馬紹爾群島、海地、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、聖露西亞等6友邦高層官員在「高階會議」為台灣發聲，巴拉圭則以「國家聲明」書面方式支持我國參與國際氣候治理機制。

外交部除表示感謝，也認為友邦力挺我國參與UNFCCC相關機制，象徵邦誼彌堅。

外交部重申，台灣願善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近國際夥伴密切合作，為全球氣候變遷做出正面貢獻，並再次呼籲國際社會支持台灣有意義參與UNFCCC及巴黎協定。