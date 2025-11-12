巴西COP30 貝倫特產莓果粥

聯合國氣候峰會正在巴西貝倫舉辦，當地盛產的1種莓果，阿薩伊果，是營養價值豐富的超級食物，也是亞馬遜原住民的主食。不過，近年受到氣候變遷和森林砍伐，面臨環境威脅。聯合國氣候峰會會場，特別請來廚師設攤，希望讓更多人了解，保護這種傳統食物與原住民文化的重要性。

來上一碗濃稠的 巴西莓粥，這種超級食物，營養豐富，含有多酚、鐵、膳食纖維 和鈣質。不過，美聯社記者發現，當地的傳統口味，跟在產地以外，吃到的版本，很不一樣。

美聯社記者 薩瓦雷塞：「這跟你在歐美，和亞洲部分地區看到的巴西莓粥，完全不一樣，因為它一點也不甜。」

加上豐富配料，目前正在巴西貝倫舉辦的聯合國氣候峰會，當地正是這種莓果的主要產區，占了全國出口總量的9成。

根據法新社報導，巴西莓其實是1種棕櫚樹的果實，稱為阿薩伊果，在巴西非常受歡迎，吃起來，味道像是不甜的巧克力。原本是亞馬遜原住民的主食，如今已風靡美國、日本和澳洲等地。

美聯社記者 薩瓦雷塞：「當地人很珍惜這種巴西莓，因為這是原產的 生長在森林裡的，他們還說，保護這片靠近貝倫的雨林，對這種漿果的未來，至關重要。」

根據美聯社報導，隨著天氣愈來愈熱，雨量減少、乾季愈來愈長，氣候變遷和森林砍伐，都影響了巴西莓的產量。

原住民活動家 瑪拉若阿拉：「對亞馬遜地區的原住民來說，阿薩伊果(巴西莓)是重要的食物，在缺乏其他糧食時，更是如此。」

為了保護這種傳統食物，與展現原住民文化，聯合國氣候峰會會場，特別請來廚師設攤，希望讓更多人了解，巴西莓面臨的環境威脅。

