巴西COP30 貝倫街頭萬人陳情

好幾萬名，來自世界各地的原住民、青年朋友、以及環保團體走上街頭，這個地點在今年、聯合國氣候變遷大會的舉辦地、貝倫，大家在擴音器下起舞，這是近年來，相關氣候峰會上，第一次出現的大規模抗議行動。現場還有人穿著黑衣，假裝是悲傷的寡婦，凸顯他們是化石燃料的送葬隊伍。

原住民抗議者 庫魯納：「欣古河正在走向死亡，他們卻還想建造更多的礦山。」

扛著巨大的地球沙灘球，數萬民眾湧上舉辦 COP30 的亞馬遜入口城市、巴西貝倫街頭，這是多年來聯合國氣候峰會上、首次出現大規模抗議活動。 英國示威者｜霍普金斯：「為了我們未來七代人，更美好未來而奮起爭取。」

儘管過去10年、全球化石燃料二氧化碳排放量成長放緩， 但預計2025年的碳排放量、將達到381億噸，比2024年增加1.1%，創史上新高。而在 2019年排放量為363.7億噸，2020年受疫情影響降至343.7億噸，從2021年開始反彈回升，逐年增加 巴西環境部長 席瓦：「我們必須制定過渡路線圖，結束我們對煤炭 石油，和天然氣的依賴。」

隨著COP30邁入第2周，主辦國巴西、期待各方拿出勇氣、制定化石燃料淘汰路線圖，終止森林砍伐和化石燃料的使用。由於整個過程，可能需要好幾年的時間，巴西環境部長希望，至少在本屆能設立一個論壇，討論淘汰進程所需的標準，才能將想法轉化為更具體的步驟。她認為，大家若支持開啟對話，這本身就是一項具有開創性意義的舉措。

