巴金森氏症初期自救！醫揭3關鍵：補充1營養素、練氣功、顧好第二大腦
巴金森氏症只會一直退化，未來該怎麼辦？這是許多患者在診間最恐懼的問題。家醫科醫師陳欣湄指出，巴金森氏症患者即使在疾病初期、還不需要用藥的階段，依然可以透過積極的「生活處方」為健康加分，延緩病程發展。
陳欣湄說明，巴金森氏症是一種慢性、持續進展的神經退化疾病，症狀會隨時間慢慢加重，從最初的輕微便祕、焦慮，逐漸變成後期的手抖、撲克臉，甚至影響肢體動作。
藥物介入，主要是控制這些症狀。但如果是在剛診斷巴金森氏症、還不需要用藥的階段，患者還能做什麼？陳欣湄分享以下巴金森氏症「3大生活處方」，能幫助延緩病程。
巴金森處方1：平衡「同型半胱胺酸」補充葉酸
你可能沒聽過「同型半胱胺酸」，但它卻是影響健康的關鍵指標。陳欣湄解釋，這種物質不僅與心血管風險有關，更有研究指出，當它在體內濃度升高時，可能是造成巴金森氏症患者認知功能下降的危險因子。
那麼該如何調整？關鍵就在於「葉酸」與「維生素B12」，這兩種營養素與同型半胱胺酸的代謝息息相關。因此，在日常飲食中多補充富含葉酸的深綠色蔬菜，或是依醫師建議補充甲基化葉酸（活性葉酸），對維持身體平衡會有正面幫助。
看更多：巴金森氏症會好嗎？誰是高危險群？前兆、預防、治療懶人包
巴金森處方2：「氣功」是巴金森長輩首選
提到適合巴金森氏症的運動，你會想到什麼？陳欣湄表示，一個非常有趣的觀察是，在許多國際醫學文獻中，「氣功」與「有氧運動」是經常被推薦的運動治療選項。
尤其是氣功，它動作緩慢、強調呼吸與身體的協調，對於需要漸進式調整身體功能的巴金森氏症長輩來說，是一個非常推薦、且容易上手的運動項目。每天規律的運動，不僅能改善肢體功能，更能為身心帶來正向能量。
看更多：巴金森氏症步態不穩如何改善？簡單四步驟、2穴位幫助患者提升行動力
巴金森處方3：顧好「第二大腦」，腦部問題更好控制
腸道健康與大腦功能有著密不可分的關係，甚至被稱為「第二大腦」。陳欣湄從臨床經驗中觀察到，幾乎所有的腦部問題，包括焦慮、憂鬱，甚至是巴金森氏症，都可能與腸道健康息息相關。
雖然調理腸道不會直接改變腦部結構，但當腸道健康改善時，許多症狀的控制確實會變得更容易。因此，透過補充益生菌、消化酵素，並攝取高纖維飲食來維持腸道菌相平衡，是巴金森氏症患者不能忽視的重要一環。
看更多：腸道是第二大腦！醫師揭「養好菌」關鍵：3大NG行為恐養出致病壞菌
每天一點改變，就能滴水穿石
面對退化性神經疾病，陷入恐懼是人之常情。陳欣湄時常鼓勵病人，試著採取「加分法則」，每天為自己的健康做一點小小的努力，這些看似微不足道的改變，日積月累下，將會產生「滴水穿石」的巨大力量。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／陳欣湄醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
