巴金森氏症新療法！中醫大附醫打造「奈米藥引」 導航薑黃素直達腦部

台灣邁入超高齡社會，神經退化性疾病患者逐年增加，然而約有98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致治療效果受限。中醫大附醫團隊領先全球突破血腦屏障限制，利用修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造「主動導航能力」藥物載體平台，為神經退化性疾病治療開啟全新可能。

中醫大附醫今（1/12）日召開記者會表示，該院長周德陽所領導的研究團隊攜手生技公司，於外泌體藥物遞送技術上取得重大突破，將外泌體藥物載體技術延伸至高技術門檻的中樞神經系統（CNS）領域，成功開發出全球首創具主動導航能力的「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能有效攜帶藥物主動穿透血腦屏障（BBB），並導向巴金森氏症（PD）相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟全新可能。此項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

中醫大附醫院長周德陽指出，全球人口快速老化，巴金森氏症等神經退化性疾病盛行率逐年攀升，然而長期以來，約有98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸。中醫大附醫研究團隊與聖展生技透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，成功打造具備「主動導航」功能的αDAT-EVs，能主動識別並鎖定腦部多巴胺神經元，猶如為藥物裝上GPS導航系統，有利於解決小分子藥物生物利用率低的問題。

中研院士林昭庚表示，「薑黃素（Curcumin）」素有藥食同源之美譽，在現代醫學研究證實，其抗氧化與抗發炎能力，能從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白，但長期以來在臨床應用上卻因薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。如今透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造奈米藥引，成功導航薑黃素直達腦部。

周德陽指出，「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」具有頗高的通用性與可擴充性，不僅能換上彈頭去殺死癌細胞，現在更有機會搭配裝載有效成分去修復腦神經細胞。平台的成功開發，為長期受限於血腦屏障的神經退化性疾病治療，提供嶄新的技術解方。

周德陽認為，未來可開發裝載小分子藥物、核酸藥物（mRNA）或蛋白質藥物，應用於阿茲海默症、腦中風等神經系統相關疾病，為神經醫學與精準醫療發展帶來更多可能。據悉，目前該藥物載體平台仍處在動物階段。

