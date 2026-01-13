巴金森氏症治療新突破！薑黃素靠「外泌體導航」穿過血腦屏障，精準修復神經

現階段面對巴金森氏症，臨床治療主要以藥物或手術為主，但僅能緩解症狀及改善生活品質，無法根治。然而透過中西醫技術合作，將薑黃由外泌體帶著通過血腦屏障，可修復受損神經區域，精準治療巴金森氏症。

隨著台灣步入超高齡社會，除了失智症，罹患巴金森氏症（帕金森氏症）等神經退化性疾病的比率也增加。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，巴金森氏症常見於65歲以上長者，目前全台約有8萬名患者。疾病成因是患者腦內α-突觸核蛋白（α-Syn）異常堆積，形成路易氏體，造成中腦內「黑質」區域分泌多巴胺的神經細胞持續退化所致。

藥物進不了腦，只能緩解無法修復

目前臨床治療巴金森氏症，以左旋多巴等藥物為主，但這些藥物僅有不到1成能穿透血腦屏障（Blood-Brain Barrier, BBB），只能緩解症狀，無法實際根治。近期中國附醫與聖安生醫、聖展生技合作，開發具主動導航能力αDAT-EV腦部導航外泌體平台，可有效攜帶藥物穿透血腦屏障，導向巴金森氏症受損神經區域，達到治療及修復神經元的效果。

中西醫合療新頁，用薑黃素及外泌體精準治療巴金森氏症

中國醫藥大學中醫系講座教授林昭庚表示，αDAT-EV腦部導航外泌體平台作為載體，攜帶治療的藥物不是什麼新藥，而是你我熟知的「薑黃素」。薑黃古時就是治療氣滯血瘀的良方，可活血行血、抗發炎、抗氧化，對於經痛及關節炎等疼痛效果佳。

廣告 廣告

雖然看似好處多，但薑黃素水溶性差、代謝快、難以穿透血腦屏障等缺點，讓它的好處往往「看得到，吃不到」。

不過當薑黃素有了外泌體平台，就能以「奈米藥引」的方式，搭載薑黃素穿越血腦屏障，精準引導薑黃素至神經受損區域。清除異常堆積的蛋白、改善細胞代謝，以及調整大腦微環境，達到保護神經元，以及促進神經元再生的效果。

周德陽說，透過由健康幹細胞分泌外泌體作為載體，不僅體積比細胞小了100倍，容易保存且不含細胞，風險小、價格也較低。而外泌體經基因工程改造後，就可以創造出具有「靶向性」的外泌體，可精準地送藥物。相較起來，傳統藥物遞送可能會因無靶向，藥物脫靶不僅稀釋療效，還可能對肝腎造成負擔。「面對巴金森氏症患者，這個具有靶向性的外泌體，就可以把薑黃素準準地送到中腦黑質。」

只是，具良好抗氧化和抗發炎能力的，不只有薑黃素。花青素、白藜蘆醇等植化素，甚至是維生素C也都有同樣功效，為什麼只選擇薑黃素？聖展生技副總經理李明撰表示，選擇薑黃素的主因，是因相較於其他可能選項，薑黃素有被收錄在「美國藥典（USP）」中，證明其有一定療效，而非單純食品。

成果登上頂尖奈米醫學期刊，藥物預計明年開始臨床試驗

該項外泌體平台研究，已成功刊登於頂尖生物奈米技術期刊《Journal of Nanobiotechnology》中。周德陽表示，現階段小鼠實驗成功率達90%，而該外泌體平台在注射後，可在腦內持續存在長達7天。

不過，該外泌體平台搭載薑黃素治療仍有限制。周德陽表示，此治療方法對輕度至中重度巴金森氏症患者有效。但對於腦部神經元退化程度嚴重的患者，因為中腦黑質區域已經幾乎無神經元，影像學上也看不到任何標記，治療上效果就有限。

李明撰指出，αDAT-EV外泌體平台要能夠進到人體實驗階段，必須等到2027年。目前預設給藥方式以「靜脈注射」為主，未來也會再推出較為方便的「口服膠囊」劑型，但針對如何乾燥外泌體，是否選用腸溶錠等仍在商討開發中。

（本文諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、中國醫藥大學中醫系講座教授林昭庚、聖展生技副總經理李明撰）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

眼皮跳時辰全解析！男女吉凶大不同，眼皮跳原因、解決方法一次看

營養師的修復餐盤｜乘法飲食黃金比例，用天然食物養出自癒力

誰在幫你開刀？開刀房人力大解密：除了主治醫師，這群「幕後功臣」才是手術順利的關鍵

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章