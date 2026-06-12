巴金森氏症治療關鍵獲得突破 「即用型」神經球有望問世

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好師新聞網記者朱代東／花蓮報導

慈濟創研中心技術長張嘉佑博士（左二）代表團隊參加在興大舉辦的記者會，分享「即用型」iPSC 神經球研究成果。左一起分別是國璽幹細胞技術長林珀丞、興大生命科學系蘇鴻麟教授、詹富智校長、宋振銘研發長、生科學院黃介辰院長。

巴金森氏症因腦內多巴胺神經細胞持續退化，目前尚無法根治。而隨著全球高齡化社會的上升趨勢，患者人數也越來越多；慈濟醫療法人創新研發中心與國立中興大學生命科學系於6月12日聯合發表「即用型」iPSC神經球研發成果。這項研究已在6月登上《Nature》旗下國際期刊《npj Parkinson's Disease》，為巴金森氏症細胞治療邁向全球臨床普及的重要進展。

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美國傳奇拳王阿里及電影《回到未來》男主角米高福克斯皆曾罹患巴金森氏症，長年與疾病共存，也讓這項疾病受到全球關注。近年誘導型多潛能幹細胞（iPSC）技術越發成熟，在日本神經細胞移植治療於2026年已納入健保，為全球再生醫學的重要進展。

巴金森氏症是全球第二常見的神經退化性疾病，主要因中腦負責分泌多巴胺的神經元逐漸退化死亡所致，患者會出現手部顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩及步態異常等症狀。目前臨床主要透過左旋多巴（Levodopa）等藥物控制症狀，但無法阻止神經細胞持續流失，因此科學界長期致力於開發神經細胞移植療法，希望從根本補充缺失的多巴胺神經元。

近年iPSC技術為巴金森氏症治療帶來重大突破。日本於2026年推出全球首款獲國家保險給付的異體iPSC巴金森氏症細胞新藥「Amchepry」，證明多巴胺神經前驅細胞移植具有臨床治療潛力。然而，細胞治療要真正普及，仍面臨保存、運輸及治療效果的關鍵挑戰。由於細製備完成後必須在短時間內使用，而且移植後還要維持細胞活性，相關保存技術不僅限制運輸距離，也影響供應效率與量產能力，成為全球細胞治療產業化的重要瓶頸。

研究團隊此次最大的突破，在於建立具備「即用型（off-the-shelf）」潛力的細胞產品平台。團隊利用三維細胞球（spheroid）技術，成功製備可冷凍保存的多巴胺神經前驅細胞。研究顯示，細胞經長時間冷凍保存後，解凍仍可維持高度存活率與多巴胺神經特性，移植至巴金森氏症動物模型後，也展現快速且持久的功能恢復效果。

這項技術未來可望讓細胞產品如同疫苗或其他生物製劑一般，先於符合規範的製造中心大量生產並冷凍保存，再配送至各地醫療院所供臨床使用，不僅有助於提升產品品質一致性，也可降低治療成本，提高細胞治療的可近性與普及性。

論文連結：https://www.nature.com/articles/s41531-026-01399-4